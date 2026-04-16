Fran Pujas više ne liči na sebe, šok transformacija: Od mršavog i istetoviranog momka do prave zveri

Bivši učesnik Zadruge, Fran Pujas, povukao se iz javnosti davnih dana, ali je aktivan na društvenim mrežama, gde često objavljuje slike iz teretane.

Fran Pujas, nekada mršavi rijaliti igrač prepoznatljiv po tetovažama i pirsinzima, sada je prava muškarčina.

On je sada pokazao rezultate napornih treninga, te je jasno da je nabacio kako kilograme, tako i masu. Selfi u ogledalu najviše je prijao pripadnicama nežnijeg pola, koje su mahom hvalile Frana, te su ga savetovale da samo nastavi da trenira, budući da mnogo bolje izgleda sada, nego pre nekoliko godina.

Majka inspektor, njega priveli zbog poroka

Inače, Fran je jedno vreme bio na lošem glasu, a sve zbog toga što se pričalo da se odao porocima. Takođe je hapšen na granici sa Hrvatskom, navodno zbog slučaja razbojništva zbog kojeg je za njim bila raspisana i poternica.

"Ulovila nas je policija sa travom, pa sam završio u pritvoru. Odmah su pozvali moju mamu, jer je bila inspektor na odeljenju za drogu. Ironija života", pričao je Pujas.

"Kasnije je imala problem sa kolegama zbog mene. Nije mogla da radi na takvom položaju, a sin joj je uhapšen zbog droge. Morala je da se povuče sa te pozicije, a kasnije je zbog mog učešća u Zadruzi otišla u prevremenu penziju, jer sam tamo pričao gluposti", rekao je Fran Pujas tada, prenosi Kurir.

