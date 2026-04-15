Kristina Spalević progovorila o zabrani prilaska Kristijana Golubovića: Evo da li postoji šansa da dođe do pomirenja

Kristina Spalević otvoreno je govorila o odnosu sa svojim nevjenčanim suprugom.

Kristina Spalević je prethodnih nedelja prolazila kroz težak period nakon raskida sa partnerom Kristijanom Golubovićem. Oboje su u javnosti iznosili niz teških optužbi jedno na račun drugog, a večeras je Kristina u emisiji "Amidži šou" otvoreno i detaljno govorila o svemu što joj je u toj vezi smetalo.

"Zauvijek ću ostati Spalević", rekla je ona i otkrila šta se trenutno dešava u njihovom odnosu.

"Trenutno se ništa ne dešava, sve super. Zabrana prilaska je aktuelna, pa se ništa ne dešava."

Na pitanje da li postoji šansa da se pomiri sa Kristijanom rekla je:

"Nikakve šanse, stvarno nikakve", odlučna je ona.

"Razočarana sam maksimalno, baš sam razočarana, teško da me neko može razočarati, jer sam na svakave ljude nailazila, ali on me je razočarao kao muškarac. Ja sam njega prihvatila, ružno je reći, nemam zamjerku na to. Imamo dvoje predivne djece. Desilo se trpljenje, ja ne mogu da trpim", rekla je ona.

"Da li se promijenilo nešto u vašem odnosu otkako su se djeca rodila", pitao je Ognjen.

"Nije, u tome i jeste problem, neke stvari se nisu mijenjale", rekla je Kristina.

"Ja imam utisak da on tebe i dalje voli", istakao je voditelj.

"Pa dobro, znači da sam zaslužila. Doživljavala sam stalno nepoštovanje, diskreditovanje, tvoj trud i rad se izvrne. Sve je rekao o sebi u svojim intervjuima. Da je sve to tako kako govori, zašto je bio sa mnom pet godina. Rodila sam mu dvoje djece, stajala sam uz tebe, odakle ti ideja da me tako blatiš", rekla je Kristina.