Fatalna srpska pjevačica se 12 puta udavala, zaludjela Boru Đorđevića: Izbacivala stvari muževa u kesama za smeće

Maja Odžaklijevska, pjevačica koju krasi jedan od najmoćnijih glasova na muzičkoj sceni, imala je i veoma uzbudljiv ljubavni život.

Iako je godinama intrigirala javnost svojim brojnim brakovima i do nedavno skrivenom romansom sa slavnim rokerom, danas je život Maje Odžaklijevske u potpunosti posvećen porodici.

Maja je jednom prilikom otvoreno priznala da iza sebe ima čak 12 takozvanih brakova. Njen pristup rastancima bio je vrlo jasan i odlučan. Kako sama ističe, čim bi krenulo zvocanje ili ponašanje koje joj se ne dopada, reagovala bi po kratkom postupku.

Sve partnerove stvari bi strpala u kese za đubre, ostavila ih ispred vrata i kratko poručila: "Ćao, doviđenja i novi brak". Pri ovakvim odlukama, Maja kaže da se vodila rečima svoje majke: "Jedan se otegao, drugi se protegao".

Ljubav sa Borom Đorđevićem

Javnost je dugo bila uskraćena za detalje o njenoj vezi sa Borom Čorbom, o kojoj je tek nedavno javno progovorila. Njih dvoje su se zabavljali u periodu kada je pjevačica išla na festival "Beogradsko proleće".

Maja ga je opisala kao divnog, staloženog, pristojnog i talentovanog čovjeka koji je bio "dobar kao dobar dan", dok je Suzana Mančić u jednoj emisiji dodala da je Bora tada bio "lijep kao lutka". Zanimljiv je i detalj da Maja smatra da joj je Bora posvetio stih "Kost u grlu, koliko košta kad unutra plačem..." iz čuvene pjesme "Dva dinara, druže".

Oproštaj od karijere i posvećenost unuku

Uprkos bogatoj karijeri, Maja se nedavno oprostila od publike kako bi se u potpunosti posvetila svom unuku Luki, kojem je dijagnostikovan autizam. Pevačica je prva primetila da sa dečakom nešto nije u redu kada je imao samo dvije godine.

Iako je njenoj ćerki u početku bilo veoma teško da to prihvati i mislila je da Maja "izmišlja", pjevačica je insistirala da odu u Institut za djecu ometenu u razvoju. Njen stav je bio da je eventualne probleme najbolje rešavati i ispravljati dok je dijete još uvijek malo.

