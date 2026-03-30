"Luka Silni me udario pesnicom u glavu": Šok optužbe protiv influensera, on tvrdi da ga je šamarala i gađala čašama

Influenseri Luka Silni i Valentina iznijeli ozbiljne optužbe

Influenserka Valentina Pavlović, poznata i po tome što se snima za sajtove za odrasle, tvrdi da je doživjela nasilje od tiktokera Luke Obradovića, poznatijeg kao Luka Silni. Tim povodom su se na mrežama oglasile obje strane.

Valentina tvrdi da ju je Luka Silni navodno udario pesnicom o glavu.

"Luka Silni me udario pesnicom u glavu. Tako se ponaša prema djevojci koja ga je finansirala. Tako vam je kad date dečku za tri nedelje "veze" preko 1.500 eura. Ne budite glupe i ne finansirajte momke kao ja! - tvrdi Valentina.

Luka se oglasio na mrežama

"Evo da se oglasim povodom situacije gde sam optužen za fizičko nasilje nad OF ribom. Vidim da pokušavaju manipulacijom da mi upropaste život, ali ja to neću dozvoliti. Osumnjičena je više puta dolazila za moj sto, šamarala me, gađala čašama i polivala alkoholom mene i moju sadašnju djevojku po glavi" započeo je Luka, pa dodao:

- Naravno, ja IQ 200 sam provalio da transvestiti i k***e iz njenog separa snimaju svaki pokušaj napada od strane nje, kako bi imala sadržaj da ispromoviše svoj Onlyfans. Već posle treće prolivene čaše viskija po mojoj glavi i glavi moje djevojke, četvrti put kad je prilazila da nas polije, gurnuo sam je rukom.

Nažalost, ona je 1,50 i moja ruka je završila u njenoj faci. Ponavljam, nisam je nabo pesnicom u glavu iz sve snage, nego sam je gurnuo da nas ne bi polila - tvrdi Luka.

(Blic, MONDO)