Koliko godina ima Milica Jokić? Nastupala maloljetna, zavela Dačićevog sina, a sad kida na slikama s rođendana

Autor Dragana Tomašević
0

Pjevačica Milica Jokić objavila sliku s proslave rođendana

Koliko godina ima Milica Jokić? Nastupala maloljetna, zavela Dačićevog sina, a sad kida na slikama s

Pjevačica Milica Jokić počela je da se bavi muzikom kada je bila dijete, a prije nekoliko godina je društvene mreže zapalio snimak kada je, sa 11 godina, pjevala narodnu pjesmu s Nikolom Rokvićem.

U 18. godini  je već dijelila scenu sa Šabanom Šaulićem, nakon čega je njena karijera krenula uzlaznom putanjom, a interesovanje javnosti je raslo i kada je u pitanju njen privatni život.

O njenoj vezi sa sinom Ivice Dačića Lukom se pisalo nadugačko i naširoko, a sada svi, zahvaljujući jednoj objavi na Instagam, pričaju o tome koliko godina ima.

Milica je proslavila rođendan i objavila slike na pomenutoj društvenoj mreži, na kojima se vidi da je ljepša nego ikad.

Izvor: Instagram/milicajokic

 Inače, Milica je rođena 2001. godine, što znači da je upravo napunila 25 godina.

Tagovi

milica jokić rođendan

