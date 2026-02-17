logo
Gastoz objavio snimak sa fatalnom brinetom: Ludovali na promociji, a ona sada ulazi u "Elitu"

Autor Ana Živančević
0

Gastoz i Tina Amore odlično su se proveli na promociji koju je organizovala Nadica Ademov.

Gastoz objavio snimak sa fatalnom brinetom: Ludovali na promociji, a ona sada ulazi u "Elitu" Izvor: Instagram printscreen

Nenad Marinković Gastoz, pobjednik rijalitija Elita, nedavno je stavio tačku na vezu sa Anđela Đuričić, a već sinoć se u javnosti pojavio u društvu atraktivne brinete, što je odmah pokrenulo spekulacije o njihovom odnosu.

Identitet djevojke brzo je otkriven, a Gastoz je sa njom uživao na promociji albuma Nadica Ademov, nakon čega je na Instagramu podijelio i niz detalja sa tog događaja. 

Pogledajte njihove fotografije:

Riječ je o pjevačici Tina Amore, koja je sa njim uživala na promociji albuma Nadica Ademov.

Podsjetimo, Anđela Đuričić je nedavno, kada se vratila sa odmora, spomenula Gastoza i raskid.

Pogledajte

00:15
Gastoz sa novom devojkom stigao kod Nadice: Zgodna crnka odmah privukla svu pažnju
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

"Uvijek sam cvjetala, ne samo posle raskida. Najljepši smo svakako kad smo zaljubljeni. Volim da me neko voli i da ja volim nekoga, ali dobro, Bože moj. Ljudi se sastaju i rastaju, zavoljela sam iskreno život u poslednjih par godina i sada dajem maksimum da mi bude najbolje."

"Može da se ostane prijatelj posle raskida, da se ispijaju kafe sad svakog dana ne, ali da se ostane u normalnom odnosu, svakako da da. Mislim da je iskustvo to što me je navelo da na stvari gledam kako treba", dodala je Anđela.

