Stravično otkriće o Travolti, može da ubije koga hoće, a oni će to zataškati: Sahranio sina i ćerku, o ovome se ćutalo

Džon Travolta proslavlja 18. februara 72. rođendan, a iako se danas ne može toliko često vidjeti na događajima u Holivudu, šuška se da je pravi razlog prošlost koju je pokušao da sakrije.

Slavni glumac Džon Travolta nekada nije uzimao po filmu manje od 20 miliona dolara, no situacija se sada znatno promijenila. Svako ostvarenje koje je snimio poslednjih godina toliko je loše da ne može da napuni biskopske sale, a sada polako izlazi na vidjelo i istina zašto je to tako.

Holivud već neko vrijeme bruji o njegovoj konekciji sa izvjesnim Rendalom Emetom, koji je i producirao njegove poslednje filmove.

Razlog je taj jer je Rendal bio predmet istrage, a kasnije i dokumentarca na Huluu zbog optužbi za zlostavljanje žena, asistenata i poslovnih partnera.

I dok se svi drugi glumci sklanjaju dok se ne utvrdi istina, Travolta je, gotovo hipnotisan problematičnim kolegom. Takođe se spominje i da nikada nije napustio kontrovezni kult Sajentoške crkve, iako se činilo da se od njih udaljio nakon smrti supruge i sina.

Međutim, njegova koleginica Lija Remini, koja je i sama svojevremeno bila u sajentologiji, otkrila je pozadinu koju je malo ko znao.

Lija smatra da je Džon Travolta ostao vjeran crkvi i da tamo ima veliku moć, o čemu je i pisala u svojoj knjizi. Još 2017. godine rekla je u jednom podkastu:

"Travolta ima oznaku Khakana koja u suštini kaže da možete ubiti drugo ljudsko biće. Ako si Khakhaned, pogledaćeš na drugu stranu. (odnosno ako si član nižeg ranga)."

Kada ju je voditelj pritisnuo da ispriča da li je mislila da bi Travolta mogao da se izvuče sa ubistvom, Remini je odgovorila sa "da", dodajući:

"To se zove etička zaštita. Postoji još jedna politika koja se zove odgovornost lidera, za koju on kaže da ono što morate da uradite da zaštitite vođu, morate to učiniti. Ako vidite tijelo, morate učiniti da nestane."

"Bilo da ste slavna ličnost ili ne, nešto mora da vam padne na pamet da - 'ovo nije u redu, opravdavam užasno ponašanje sebe i drugih'", rekla je Remini tokom jedne epizode.

"I poznate ličnosti imaju pristup informacijama. Sada nema izgovora. Oni su u zatvoru sopstvenog uma da ne žele da znaju, a ako znaju, sajentologija ima mehanizam samozaštite koji ne dozvoljava ljudima da sumnjaju."

S druge strane Džon Travolta nikad nije krio da je član sajentologije. Čak je jednom prilikom rekao:

"Sajentologija mi samo pomaže već 40 godina, kroz sve moje gubitke - moje majke, moje djevojke, mog sina. Nikada nisu napustili moju stranu, pa zašto bih želio da pristajem na nešto što nije ono što osjećam?", a da li su sajentolozi krivci za kontinuirani pad ugleda glumca, ostaje samo da nagađamo.