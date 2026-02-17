Posle Elene, ona mu je rodila 3 ćerke: Ovo je supruga Peđe Mijatovića, govori 5 jezika i izgleda kao avion

Nakon kraha braka sa dizajnerkom enterijera Elenom Karaman Karić, proslavljeni fudbalski as Peđa Mijatović se skrasio pored prelepe Anete

Izvor: Instagram printscreen

Peđa i Aneta u braku su dobili tri ćerke Nađu, Ninu i Lolu, a Mijatović često ističe da je njegova suprug veoma jaka, hrabra i inteligentna žena koja ga u svemu prati u životu.

Ko je žena Peđe Mijatovića?

Aneta je bivša manekenka, a sada se bavi dizajnom enterijera. Diplomirala je urbanizam i prostorno planiranje na Univerzitetu u Beogradu i govori čak pet jezika.

- Aneta je sve što jedan muškarac može da poželi. Jaka je, hrabra i inteligentna žena, koja na najbolji mogući način ume da me usmeri i pomogne mi da donesem pravu odluku. Volim da kažem kako je ona jedno kompletno, prelepo i predobro stvorenje. Prihvatila me je sa svim manama - pričao je ranije Peđa.

- Među nama nije sve idealno, jer ja umem da budem težak čovek. Međutim, ona je pronašla način da naš brak funkcioniše. Kao i svaki drugi par, umemo da se posvađamo, što je i normalno, ali vodimo se izrekom: “Ko se ljuti, taj se voli”. Znate, kada su supružnici privrženi jedno drugome, poštuju se, a pre svega razumeju se, sve može da se prevaziđe - rekao je ranije za "Story".

O braku sa Elenom

Podsetimo, dizajnerka nameštaja Elena Karaman se tokom devedesetih godina udala za Peđu Mijatovića, a tada je imala samo 19 godina. Peđa je nedavno pogovorio o krahu bračne zajednice sa Elenom, a kako kaže, taj brak je bio greška.

- Ne znam da li sam slomio srce mnogim ženama, mislim da nisam. Obično se fudbaleri zbog načina života i brzog sazrevanja, obično se odluče na taj korak ženidbe i stvaranja porodice vrlo mladi. To je bio slučaj sa mnom. Oženio se, dobio dete i fokusirao se na karijeru. Možda da mogu ponovo da se vratim, verovatno ne bih napravio nešto slično. Ali to je tada bilo potpuno normalno i kad analizirate sve neke bivše fudbalere tog mog doba, onda je to manje-više isto - 21, 22, 23 godine, klinci koji su fokusirani na fudbal, ožene se mladi, gomila od njih napravi grešku, kao što sam napravio ja, pa se razvedu, pa svašta nešto, ali to je normalno za fudbalera tih godina - rekao je iskreno Peđa, a onda otkrio detalje razvoda braka sa Elenom.

"Napravio sam grešku"

- Iz ove perspektive mislim da je bila greška, jer sam se posle šest-sedam godina razveo. Svaki razvod shvatiš da si pogrešio. Tada nisam znao da je greška, ali iz ove perspektive kažem da je greška i to tako treba shvatiti, nikako drugačije. Ne samo što si mlad, nego te i profesija navodi da ne možeš da se koncentrišeš da si tu. Ja sam bio fanatik, došao sam u Partizan, imao tih šest meseci krize, i moj fokus je bio da budem ono što se od mene očekuje i on da tu nema prostora za neke druge stvari. I kad vam neko nešto predloži, po difoltu kažem važi, ali nisi koncentrisan na to, fokus je bio fudbal - rekao je Peđa za "Unu".



