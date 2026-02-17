Ko je sin Snežane Đurišić? Pre 4 godine bio u centru skandala, gazda ga optužio da mu je ukrao 20.000 dinara

Marko Gvozdenović je povređen nakon što je pretučen u svom stanu, prenose mediji

Izvor: Facebook/markoni80

Sin pevačice Snežane Đurišić, Marko Gvozdenović (46), je pretučen u jednom stanu na Vračaru. On je hitno primljen u bolnicu.

Prema nezvaničnim informacijama iz istrage, do incidenta je došlo prekjuče u popodnevnim časovima kada je Gvozdenović otišao u posetu svom komšiji.

Pod okolnostima koje se još uvek precizno utvrđuju, između dvojice muškaraca izbila je žučna rasprava koja je ubrzo eskalirala u fizički obračun.

Ko je Marko Gvozdenović?

Pre četiri godine Marko Gvozdenović se našao u centru pažnje jer ga je bivši gazda ribljeg restorana na Banjici optužio da ga je navodno opljačkao za dva sata koliko je tamo radio.

Vlasnik ribljeg restorana Nenad Stojiljković, rekao je da je Gvozdenović radio kod njega u avgustu ove godine, kao i da se na poslu zadržao dva sata i za to vreme je navodno "uspeo da opljačka 20.000 dinara".

Gvozdenović je ranije služio zatvorsku kaznu, išao na lečenje od alkohola, a onda se "sredio" i zaposlio u restoranu brze hrane za 30.000 dinara, preneli su mediji.

"Prijavio sam ga policiji, ali su oni nemoćni. Rekli su mi da ne mogu da vode postupak protiv njega jer se to ne tretira kao krađa, nego kao pronevera. Marko je došao kod nas 21. avgusta, molio nas da ga primimo, rekao je da mu se dete povredilo prilikom pada s motora. Kukao je da nema posla i para, i tako smo mu dali šansu, kao i mnogima pre njega. Došao je na posao, dobio od nas auto za razvoz i poslali smo ga da odnese jednu isporuku. Nakon dva sata je nestao zajedno sa 20.000 dinara pazara. Auto je dovezao do restorana, ostavio ključeve u vozilu i nestao", rekao je vlasnik restorana za Kurir i dodao:

"Ne javlja mi se na pozive. Napisao sam mu na Instagramu da sam ga prijavio policiji, a on mi je odgovorio "okej". Uopšte ga to nije dotaklo. U obližnjoj prodavnici su nam rekli da je Marko tog dana dolazio kod njih na svakih 15 minuta i kupovao po jedno unuče rakije. Od jednog konobara sam čuo da je on sin Snežane Đurišić i odmah sam se setio tekstova iz medija u kojima je pisalo za njegovo problematično ponašanje. Hteo sam istog trenutka da ga otpustim, ali me taj kolega zamolio da mu dam šansu jer se navodno promenio".

Stojiljković dodaje da "nije jedini kojeg je Snežanin sin ojadio".

"Marko mi je rekao da je radio u jednom kineskom restoranu, pa sam ih pozvao i oni su mi to potvrdili i rekli da je i njih opljačkao za 10.000 dinara. Moj cilj je da upozorim ljude da znaju s kim imaju posla, da se ne desi da mu neko da šansu i prođe kao ja. Čuo sam od jednog kolege koji poznaje Marka da je opelješio i rođenu tetku, koja je kod njih došla iz Amerike u goste. Mrtav pijan joj je ukrao torbu, uzeo novac iz nje i bacio je. Nisu mogli da nađu ni pasoš, molili su ga da im kaže gde su dokumenta, a on nije hteo".

"Svako ko priča loše o njemu imaće problem sa mnom"

Pevačica je ranije rekla: "Drago mi je što se sada konačno stabilizovalo malo i što staje na noge, ali tračevi ne prestaju. To je mrlja koja će da ga prati i prosto je to tako. Kakav god on bio sin mi je i ja ne mogu da budem protiv njega. I dan-danas ne dam da bilo ko u mom prisustvu kaže jednu ružnu reč o mom sinu. Kakav-takav, moj je. Nekoliko puta sam zbog njegovog ponašanja i sama prošla kroz pakao, ali i on je. Ne treba da se vraćamo na te teške trenutke".

Ona je dodala i da je "Marko njeno dete kakav god da je i kako god da se ponaša".

" Ja mogu o svome detetu da počnem da vam pričam sve i svašta, ali mislim da je suludo bilo šta od toga iznositi u javnost. Smatram da za tim nema potrebe. Naravno, ko god se usudi da priča loše o mom detetu imaće posla sa mnom. U prošlosti je pravio kardinalne greške i puštam ga da plaća račune za njih, baš kao i svaki drugi normalan čovek. Svesno je radio stvari za koje je znao da će mu mnogo više oduzeti nego doneti, ali sam je kriv. Nadam se da je iz svega izvukao pouku".