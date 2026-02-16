Nadica Ademov otkrila šta joj je udovica Saše Popovića rekla: Pjevačica zaplakala kada je čula ovu rečenicu

Nadica Ademov osvrnula se na podršku kolega.

Pjevačica Nadica Ademov nije krila uzbuđenje povodom izlaska novog albuma "Milostinja". Ona je organizovala posebnu promociju i pozvala veliki broj kolega, a sada je pred ekipom MONDO portala progovorila o novom projektu i podršci kolega.

"Zvala me je Verica Šerifović, oduševila sam se jer je ona meni bila uzor od početka karijere i dan danas. Nikada se neće promijeniti moje mišljenje, ona je broj jedan u muzici koju pjevam", rekla je Nadica i otkrila da ju je zvala i udovica Saše Popovića:

"Suzana je pozvana, ali je nažalost spriječena, znamo svi zbog čega. Ona mi je napisala ogromnu poruku i zaista sam osjetila da je u njoj i tuga i da joj je drago. Rekla mi je jednu prelijepu rečenicu koja je vezana za Sašu Popovića da me zamišlja u punoj Areni da bi on bio ponosan na mene."

Pogledajte 01:06 "Pisala mi je Suzana Sasina i Verica, zaplakala sam": Nadica otkrila sta joj je poslala Popoviceva udovica

Ona nije željela da otkrije koliko novca je potrošila na novi album, ali smatra da je vrijedilo i da se nada da će se isplatiti.

Pogledajte 01:06 "Nije hteo odmah da mi kaze": Nadica Ademov otkrila koliko je para pukla na album

Inače, pjevačice nije štedjela kada je riječ o dekoraciji prostora, ona je odabrala elegantne crne i zlatne detalje, a crvene ruže su se našle na svakom stolu.