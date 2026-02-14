logo
Starleta dobila džip od 140.000 € za Dan zaljubljenih: Dečka krije od javnosti, progovorila kroz šta su prošli

Autor Marina Cvetković
0

Tijana Ajfon se pohvalila poklonom na Instagramu, a posebnu pažnju privlači i personalizovana registarska tablica za koju je izdvojeno čak 1.000 eura

Starleta dobila džip od 140.000 € za Dan zaljubljenih: Dečka krije od javnosti, progovorila kroz šta

Tijana Maksimović, poznatija kao Tijana Ajfon, više puta našla se u centru skandala, bila je i hapšena, a jednom prilikom zapaljen joj je auto, a sada se javno pohvalila iznenađenjem koje joj je priredio vjerenik za Dan Zaljubljenih.

Kako saznajemo, vjerenik, čije je ime i prezime poznato redakciji Kuira, kupio joj je luksuzni automobil vrijedan čak 140.000 eura. Ovaj skupocjeni četvorotočkaš koji je san svake starlete već je izazvao izaziva veliku pažnju, a ona je sve podijelila na Instagramu:

Na fotografijama koje je objavila, vidi se i torba poznate brend marke vrijedna 7.000 eura, dok posebnu pažnju privlači i personalizovana registarska tablica Coco, za koju je izdvojeno čak 1.000 eura

Tijana trenutno živi na relaciji Beču-Beogard, i reklo bi se otkako je sa novim partnerom uživa u luksuznom načinu života. 

