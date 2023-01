KAKO JA S OVIM SILIKONIMA ĆERKI DA ZABRANIM NEŠTO?! Tijanina mama je vaspitačica u vrtiću - Ljudi se zgranu kad im kažem

Starleta Tijana Ajfon progovorila o odnosu koji će imati sa sinom ili ćerkom, ali i svojoj majci

Starleta Tijana Ajfon pažnju javnosti dobila je učešćem u rijalitiju Parovi, a potom i izazovnim slikama na Instagramu i tekstovima u novinama u kojima je bilo svega - od starletine tuče na parkingu do zatvorske kazne zbog navoda da se bavila organizovanjem prostitucije.

Poslednjih godina je u centru pažnje zbog biznisa, kozmetičkog salona i linije odeće koju je pokrenula, a sada je progovorila i o porodici. Iako je ranije izjavila da "nije mogla psa da čuva, kamoli dete", rešena je da će roditi sina: "Imaću sina, a ako budem imala ćerku svakako je neću držati pod staklenim zvonom. Pa, je l' vi mislite da ću ja išta njoj moći da zabranim kada vidi mene ovako istetoviranu, sa grudima, sa usnama, pa još kad premota na internetu moje fotografije iz mlađih dana?!", rekla je Tijana za "Grand" i dodala:

" Kako ja onda njoj da kažem: 'E, ti ne možeš da se tetoviraš'?! Ja ću moći samo da je uputim u ono što mislim da nije dobro i da joj kažem da može da proba to, ali da će shvatiti da to nešto nije dobro po nju. Moja mama je vaspitač i to već 35 godina radi u državnom vrtiću i važi za najboljeg i uzornog vaspitača".

Tijana je istakla da se mnogi začude kada čuju profesiju njene majke, koju je jednom prilikom pokazala na društvenim mrežama. "Nekad me ljudi pitaju zgranuto: 'Tvoja majka je vaspitač?!' i ja im kažem: 'Da, napravila je od mene čoveka!'. Ona me je vaspitala da ne kasnim, da ne psujem, da ne vređam starije od sebe, osim ako to ne zasluže. Kad treba ja upotrebim jezik, ali moje ponašanje nije iz kuće nego je to zbog moje ličnosti", rekla je Tijana i otkrila kako bi ona vaspitala svoju ćerku:

"Ćerku ću vaspitati da bude isto tako najkulturnija kao ja i da bude najbolji čovek, a kako i gde će posle društvo da je povuče, na to neću moći da utičem".