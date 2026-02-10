logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Raskrinkao kolege, pa otkrio skandal s pjevačicom: "Nju sam izbacio iz studija, krv mi je popila"

Raskrinkao kolege, pa otkrio skandal s pjevačicom: "Nju sam izbacio iz studija, krv mi je popila"

Autor Dragana Tomašević
0

Harmonikaš i producent Endži Mavrić otkrio detalje saradnje sa Elmom Sinanović

Raskrinkao kolege, pa otkrio skandal s pjevačicom: "Nju sam izbacio iz studija, krv mi je popila" Izvor: Instagram/endzimavric

Endži Mavrić jedan je od najpoznatijih harmonikaša i producenta na Balkanu. On je sarađivao sa mnogim ličnostima, a u jednom podkastu govorio je o saradnjama sa pevačima i pevačicama.

Jedna od njih je i Elma Sinanović, sa kojom je kako i sam kaže Endži, često imao nesuglasice.

"Što je ta žena znala da mi krv popije i da me iznervira, to u životu niko drugi nije znao. Ona ozbiljno dobro pjeva, ali vječito neka nesigurnost, neko nesamopouzdanje kod nje. Da li će ovako ili onako, pa da li je dobro... Dešavalo se da se toliko posvađamo da ne razgovaramo, znao sam da joj kažem: "Ne radimo više, izađi napolje". Onda prođe neko vrijeme, ona se javi pa kaže kako je slušala ponovo i kako je shvatila da je dobro" ispričao je Mavrić u podkastu "Zmajkast".

Harmonikaš je sa Sinanovićevom sarađivao na pet albuma, a kako kaže, ona nije jedina sa kojom saradnja nije išla kao po loju.

"Ilda Šaulić je imala sličnu crtu, dok radimo počne sa nekom filozofijom: "Jao znaš, pa da li je ovo dobro", a i ona je super ovako i dobri smo, da nismo nikad ovo ne bih ispričao" ispričao je Mavrić.

Raskrinkao kolege

Harmonikaš, producent i aranžer Endži Mavrić već 25 godina je vlasnik muzičkog studija, a u razgovoru je potkačio pojedine kolege koje su navodno u takve projekte uložili i po nekoliko stotina hiljada eura.

"Mnoge priče postoje na tu temu, neki kažu da su uložili 500.000 eura, čak sam slušao neke kolege da kažu da su uložili i milion eura. Mislim da su to njih toliko koštali grubi radovi, možda kopanje, instalacije, elektrika ili rasvjeta u studiju" rekao je Endži.

Izvor: Instagram/endzimavric

(Kurir.rs, MONDO)



Tagovi

Endži Mavrić elma sinanović Ilda Šaulić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ