Baka Prase napravio spektakl koji uživo prati 600.000 ljudi: Organizovao boks mečeve između tiktokera i influensera

Baka Prase pokazao je zbog čega je najpoznatiji jutjuber na Balkanu.

Izvor: Kick.com/BakaPrase/Printscreen

Najpopularniji srpski jutjuber i influenser, Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, pokrenuo je eksperimentalni projekat, naime, u pitanju su boks mečevi između domaćih influensera koje uživo prati preko 600.000 ljudi.

Centralni događaj večeri biće duel između Luke Obradovića (Luka Silni) i Bobana Rajovića (Mali Bobi), a ovaj meč je već izazvao ogromno interesovanje na društvenim mrežama i privukao pažnju obožavalaca.

Pogledajte kako su izgledali mečevi:

Pored njih, na programu su i borbe između Marka Džeka i prijatelja Bake Praseta poznatog kao Pečurka, zatim duel tiktokera Marka Filipovića i Bize Don Kruševca, koji je će se boriti umjesto Tonija Montane.

"Izvinite zbog kašnjenja, imali smo malih problema u produkciji", rekao je Baka Prase, a zatim je najavio početak borbe i predstavljanje takmičara.

"Jutjub me je izbacio, borio sam se godinu dana, ne znate koliko mi ovo znači". rekao je Baka, naglasivši da je ovo najgledaniji lajv koji je do sada organizovao.

A uvodni, pomalo komični meč, odradili su Mihajlo Madić i Nemanja Petrović. Pobjedu je tu odneo Mihajlo Mandić.