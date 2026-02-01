logo
Viki Miljković otkrila kakav stan je prodala Bosancu: Puca od luksuza, bazen, teretana, bioskop, evo gdje se nalazi

Autori Đorđe Milošević Autori Ana Živančević
0

Viki Miljković govorila je o luksuznoj nekretnini.

Viki Miljković otkrila kakav stan je prodala Bosancu: Puca od luksuza, bazen, teretana, bioskop, evo Izvor: MONDO

Pjevačica Viki Miljković otkrila je kakav stan je prodala svom kolegi Draganu Stojkoviću Bosancu. Njih dvoje već mjesecima sarađuju u emisiji "Pinkove zvezde", a sada je harmonikaš odlučio da potraži pomoć od Viki pri odabiru stana.

Viki Miljković nije krila da je u pitanju izuzetno luksuzan stan, a detaljno je opisala šta kompleks sve sadrži.

"Mi smo neko ko prodaje stanove na Bežanijskoj kosi, jedan fantastičan kompleks. Bosanac živi tu na Bežanijskoj kosi, a ovo je odmah pored. On je želio da investira. Lepo radi i zarađuje i bolje da uloži tu. U tom kompleksu postoji i teretana, bazen, kuglana, trim staza na vrhu zgrade, bioskop. Uživaće", rekla je pjevačica.

Ona je otkrila kako izgleda saradnja sa kolegama kada je u pitanju prodaja nekretnina.

"Moje kolege su divne i pune povjerenja. Dođu kod nas, mi im od srca preporučimo šta treba i oni tako i urade", istakla je ona.

Armin je priznao da je i on kupio nekretninu od Viki, dok je pjevačica naglasila da nije željela da otkriva tu informaciju.

"On od samog starta ulaže u prave stvari. Posavetovali smo ga da sve što zaradi ulaže u nekretnine", rekla je pjevačica.

