Dečko došao po Radu Manojlović na aerodrom: Usnimili smo misterioznog partnera pjevačice i bijesnu mašinu

Autori Đorđe Milošević Autori Ana Živančević
0

Rada Manojlović već nekoliko godina uživa u ljubavi sa svojim partnerom.

Dečko došao po Radu Manojlović na aerodrom: Usnimili smo misterioznog partnera pjevačice i bijesnu m Izvor: MONDO

Ekipa MONDO portala usnimila je pjevačicu na aerodromu dok je ulazila u besnu mašinu svog izabranika Vladimira Rankovića. Poznato je da Rada ne voli javno da se pokazuje sa partnerom, ali ovaj put nije mogla da izbjegne medije.

Vladimir ju je dočekao u skupom automobilu crvene boje, a Rada je sa osmijehom na licu ušla u kola i uputila se ka kući.

Inače, zanimljivo je da je njihova romansa započela upravo tako što je Vladimir Ranković bio vozač poznate pjevačice. Ona je vezu krila nekoliko godina, sve dok prije par mjeseci nije priznala da je srećno zaljubljena.

Rada je nedavno izjavila da priželjkuje prinovu sa novim partnerom, ali da bi voljela i da napravi svadbu.

Rada Manojlović pjevačica dečko

