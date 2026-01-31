logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Aleksandra Mladenović zabrinula fanove, pa se oglasila nakon operacije: Evo u kakvom je stanju, slike sve govore

Aleksandra Mladenović zabrinula fanove, pa se oglasila nakon operacije: Evo u kakvom je stanju, slike sve govore

Autor Marina Cvetković
0

Pjevačica Aleksandra Mladenović nedavno je operisala krajnike, a sada se snimila i zamješala kukovima, otkrivši da njen oporavak teče sjajno.

Aleksandra Mladenović zabrinula fanove, pa se oglasila nakon operacije: Evo u kakvom je stanju, slik Izvor: Instgaram printscreen / aleksandra_mladenovic_

Folk pjevačica Aleksandra Mladenović nedavno je imala operaciju krajnika, a sve zbog hronične upale koje su joj otežavale svakodnevnicu. S obzirom da je zabrinula svoje fanove, ona je riješila da se snimi za društvene mreže kao odgovor na mnogobrojna pitanja.

"Pitate me kako ide oporavak, ide odlično", napisala je Aleksandra uz objavu na kojoj je zamiješala kukovima u oskudnoj mini haljini.

Pažnju fanova nije privukla samo njena poruka, već i njen izgled i raspoloženje. Pjevačica je bila obučena u minijaturnu, usku bijelu haljinu, u potpuno prirodnom izdanju, bez trunke šminke.

Vidno raspoložena i puna energije, Aleksandra je pjevala pjesmu svoje koleginice Tee Tairović, uz zavodljivo mešanje kukovima, čime je jasno pokazala da se brzo vraća u formu.

Aleksandra se oglasila za MONDO nakon intervencije, te je otkrila detalje, ali i kako se sada osjeća.

"Hvala puno što brinete, operacija krajnika je prošla u najboljem redu. Malo sam pod bolom što je i očekivano, oporavak teče odlično. Bila sam u rukama odličnog medicinskog tima, uz mene su svi moji najmiliji i iskreno, odmaram po ceo dan", otkrila nam je pjevačica, pa dodala da li je otkazivala tezge:

"Nisam otkazivala nastupe i nemam namjeru da ih otkazujem, jer sam planski napravila pauzu poslije praznika kako bih riješila ovaj zdravstveni problem. Uskoro se vraćam i jedva čekam da zapevam svojoj publici!", rekla nam je Aleksandra.

Tagovi

Aleksandra Mladenović pjevačica operacija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ