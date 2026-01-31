Aleksandra Mladenović zabrinula fanove, pa se oglasila nakon operacije: Evo u kakvom je stanju, slike sve govore

Pjevačica Aleksandra Mladenović nedavno je operisala krajnike, a sada se snimila i zamješala kukovima, otkrivši da njen oporavak teče sjajno.

Izvor: Instgaram printscreen / aleksandra_mladenovic_

Folk pjevačica Aleksandra Mladenović nedavno je imala operaciju krajnika, a sve zbog hronične upale koje su joj otežavale svakodnevnicu. S obzirom da je zabrinula svoje fanove, ona je riješila da se snimi za društvene mreže kao odgovor na mnogobrojna pitanja.

"Pitate me kako ide oporavak, ide odlično", napisala je Aleksandra uz objavu na kojoj je zamiješala kukovima u oskudnoj mini haljini.

Pažnju fanova nije privukla samo njena poruka, već i njen izgled i raspoloženje. Pjevačica je bila obučena u minijaturnu, usku bijelu haljinu, u potpuno prirodnom izdanju, bez trunke šminke.

Vidno raspoložena i puna energije, Aleksandra je pjevala pjesmu svoje koleginice Tee Tairović, uz zavodljivo mešanje kukovima, čime je jasno pokazala da se brzo vraća u formu.

Aleksandra se oglasila za MONDO nakon intervencije, te je otkrila detalje, ali i kako se sada osjeća.

"Hvala puno što brinete, operacija krajnika je prošla u najboljem redu. Malo sam pod bolom što je i očekivano, oporavak teče odlično. Bila sam u rukama odličnog medicinskog tima, uz mene su svi moji najmiliji i iskreno, odmaram po ceo dan", otkrila nam je pjevačica, pa dodala da li je otkazivala tezge:

"Nisam otkazivala nastupe i nemam namjeru da ih otkazujem, jer sam planski napravila pauzu poslije praznika kako bih riješila ovaj zdravstveni problem. Uskoro se vraćam i jedva čekam da zapevam svojoj publici!", rekla nam je Aleksandra.