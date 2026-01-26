Dao oglas preko cijele strane u novinama: Šok potez slavnog repera, povreda mozga kriva za izjave o Hitleru i nacistima?

Reper Kanje Vest objavio je javno izvinjenje u "Volstrit džurnalu"

Izvor: YouTube/Daily Mail Entertainment/screenshot

Kanje Vest se izvinio zbog svojih antisemitističkih ispada, objašnjavajući kako mu je bipolarnost dovela do gubitka "dodira sa stvarnošću", u oglasu na cijeloj stranici koja je objavljena u "Wall Street Journalu".

Vestove izjave mržnje prema Jevrejima izazvale su ogorčenje i osudu, ali tokom protekle godine on je izdavao izvinjenja zbog svojih užasnih izjava.

U štampanom izvinjenju Vest kaže da je njegovo ponašanje posljedica zdravstvenih problema, za koje kaže da su nastali nakon saobraćajne nesreće 2002. godine.

U izjavi objavljenoj u štampanom izdanju časopisa od 26. januara, Vest je naveo da je zadobio povredu mozga u nesreći koja je tada "ostala neprimjećena" – a "medicinsko previđanje" je izazvalo njegovu bipolarnu bolest.

Vest, 48, rekao je da je bolest učinila da bude privučen "najrazornijem simbolu koji sam mogao da pronađem, svastici".

Reklama, koju je platio Yeezy i koju je napisao sam Vest, imala je naslov „"Onima koje sam povrijedio" i opisivala kako je, nakon što je dotakao dno prije nekoliko mjeseci, odlučio da potraži pomoć uz podršku svoje supruge, Bjanke Censori.

"Prije dvadeset pet godina doživio sam saobraćajnu nesreću u kojoj sam polomio vilicu i zadobio povredu desne frontalne lobule mozga“, počinje oglas. "Tada je pažnja bila usmjerena na vidljive povrede – prelom, otok, neposrednu fizičku traumu. Dublja povreda, ona unutar mog lobanjskog koštanog okvira, je ostala neprimjećena.

Kompletni skeneri nisu urađeni, neurološki pregledi su bili ograničeni, i mogućnost povrede frontalnog režnja nije bila uzeta u obzir. Pravilno je dijagnostikovana tek 2023. godine. To medicinsko previdjanje ozbiljno je narušilo moje mentalno zdravlje i dovelo do dijagnoze bipolarnog poremećaja tip-1.“

Bipolarni poremećaj ima svoj sistem odbrane – poricanje. Kada ste u maničnom stanju, ne mislite da ste bolesni. Mislite da svi drugi pretjeruju. Osjećate da svijet vidite jasnije nego ikada, dok u stvarnosti potpuno gubite kontrolu.

"Kada vas ljudi proglase 'ludim', imate osjećaj da ne možete doprinijeti ničemu smislenom u svijetu. Ljudi lako mogu da se šale i smiju, dok je u stvari ovo ozbiljna, onesposobljavajuća bolest od koje možete umrijeti. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji i Univerzitetu Kembridž, osobe sa bipolarnim poremećajem imaju prosječno skraćen životni vijek za deset do petnaest godina i dva do tri puta veću smrtnost od opšte populacije.

To je na nivou teških srčanih bolesti, dijabetesa tip-1, HIV-a i raka – sve smrtonosno ako se ne liječi.

Najstrašnije kod ovog poremećaja je koliko je uvjerljiv kada vam kaže: 'Ne treba ti pomoć.' Čini vas slijepim, ali uvjerava da imate uvid. Osjećate se moćno, sigurno i nezaustavljivo.

Izgubio sam dodir sa stvarnošću. Stvari su postajale gore što sam duže ignorisao problem. Govorio sam i radio stvari zbog kojih duboko žalim. Neke od ljudi koje najviše volim, tretirao sam najgore. Vi ste trpeli strah, zbunjenost, poniženje i iscrpljenost pokušavajući da volite nekoga ko je ponekad bio neprepoznatljiv. Kada se osvrnem unazad, postao sam odvojen od svog pravog ja", napisao je reper, prenosi Dejli Mejl.