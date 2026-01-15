Pjevač Mitar Mirić 16. januara proslavlja svoj 69. rođendan, a najveća podrška mu je bila i ostala supruga uprkos turbulencijama u braku.

Izvor: YouTube/Grand Production

Karijeru Mitra Mirića, osim bezvremenskih hitova, pratile su i brojne kontroverze, a godinama se šuškalo i da je zbog navodnih avantura sa drugim ženama čak bio izbačen iz porodičnog doma.

Jedan od poslednjih skandala nastao je 2019. kada je u domaćim medijima osvanula vest da je navodno u vezi sa izvesnom Draganom, iako je godinama u braku sa suprugom Suzanom, što je pevač odmah demantovao.

"To ona radi da bi sebi digla cenu. Snimiš joj spot, a ona to zloupotrebi, pa slika, i tako. Idemo dalje. Nema od toga ništa! Šta će mi žena reći", govorio je Mirić, koji je više puta uhvaćen kako razmenjuje poruke sa devojkama.

Pogledajte i kako Dragana izgleda:

Vidi opis Oženjenog folkera afera sa 30 godine mlađom umalo koštala braka: Privodio djevojke u tajne stanove, pa nastao haos Dragana Janićijević i Mitar Mirić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Facebook printscreen/ Lepa Gaga Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Facebook printscreen/ Lepa Gaga Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Facebook printscreen/ Lepa Gaga Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Facebook printscreen/ Lepa Gaga Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Facebook printscreen/ Lepa Gaga Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Facebook printscreen/ Lepa Gaga Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Facebook printscreen/ Lepa Gaga Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Facebook printscreen/ Lepa Gaga Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Facebook printscreen/ Lepa Gaga Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Facebook printscreen/ Lepa Gaga Br. slika: 10 10 / 10

Inače, ovo nije prvi put da je folker ostao bez krova nad glavom zbog navodne švaleracije. Podsećanja radi, on je i pre nekoliko godina navodno morao da napusti kuću zbog privođenja devojaka u svoje "tajne" stanove u Zemunu. Kad je to saznala, kako su tada pisali domaći mediji, Suzana mu je rekla da se iseli iz njihove kuće.

"Neću ništa da vam kažem. I da potvrdim čaršijska nagađanja i da ih demantujem, opet će svako da priča svašta. Ma šta da se dešavalo, ja svoju suprugu Suzanu obožavam i divim joj se kako izdržava sa mnom", rekao je tada Mitar.

Inače, Mitar Mirić je godinama u braku sa Suzanom Mirić s kojom ima jednu ćerku Sanju Mirić. Uprkos velikoj popularnosti članove njegove porodice retko kada smo imali prilike da vidimo u javnosti.

Izvor: Facebook/Mitar Mirić

Inače, uprkos što je u ozbiljnim godinama, Mitra Mirića i dalje prati titula zavodnika, i to još od rane mladosti.

"Svaka joj čast što me trpi. Svašta sam joj u životu priređivao, bezbroj puta sam se pokajao i izvinjavao joj se, i ona je bezbroj puta prešla preko mojih ludorija. Stalno pričam kako ću se popraviti, ali šta da radim kad mi đavo ne da mira", rekao je Mitar 2011. godine za medije.

(stil.kurir.rs/MONDO)