Trudna Dea Đurđević: Otkriveno sa kim voditeljka čeka prvo dijete

Voditeljka Pinka Dea Đurđević je trudna i u 2026. će se prvi put ostvariti kao majka!

Nakon brojnih spekulacija otkriven je i identitet njenog partnera. Naime, partner voditeljke zove se Lazar i par je radosnu vijest saznao pred kraj ove godine.

"Da je Dea trudna ona i njen partner Lazar saznali su prije nekoliko dana, što ih je neizmjerno obradovalo, kao i članove njihovih porodica koji se raduju prinovi. Voditeljka jutarnjeg programa dugo je priželjkivala da se ostvari u ulozi majke, te je prelijepa vijest neizmjerno usrećila kako nju, tako i njenog partnera, a posebno se obradovala i voditeljkina Nena, koja jedva čeka da postane baka", piše Pink.

Dea emotivno o partneru

"Moj partner je totalno iz druge sfere, ne bavi se istim poslom i iskreno prija mi to jer kod kuće ne pričamo o poslu, imamo neke druge teme. Mi se znamo već 20 godina, od srednje škole, tako da sve me razumije. Za sada mislim da je najbolje kada se iz prijateljstva rodi ljubav jer nemaš tu vrstu upoznavanja i učenja navika, tu se sve zna", sa osmijehom na licu je rekla Dea.