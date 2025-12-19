Čoli uskoro leže 500.000 € na račun: Isplivali svi detalji koji su se držali u tajnosti, evo odakle mu toliko para

Zdravko Čolić uskoro će održati vezane koncerte u Sarajevu, za šta su bili veoma zainteresovani brojni sponozori

Izvor: Youtube/Extra FM/Screenshot

Legendarni pjevač Zdravko Čolić će posle četiri koncerta koja će održati u Sarajevu početkom 2026. godine biti bogatiji za 500.000 eura. Kako se navodi, taj novac će dobiti samo od sponzorskih ugovora.

Kako se dalje navodi, ime muzičke zvijezde privuklo je brojne kompanije koje žele da se reklamiraju na ovako važnom događaju, a to je potvrdio i bosanski menadžer.

"Još ljetos sam znao da će Čola da organizuje koncerte. Tražili su samo termin i sve se držalo u tajnosti. Želja mu je bila da nastupa i u Beogradu, ali ne znam šta se tu desilo, pa se izjalovilo. Sigurno je da će cio region sad da dođe u Sarajevo. U martu i aprilu ćemo biti glavni centar zabave. Sponzori se samo javljaju i Čola će minimum pola miliona eura da zaradi od finansija koji ulažu. Dakle, on je zakupio prostor i platio sve potrebne dažbine, a novac od sponzora ide lično njemu. To je njegov prihod iliti zarada od lika i djela. Ima on mnogo rashoda, nije to mali zalogaj organizovati ovakvu muzičku manifestaciju, ali kada se podvuče crta, to mu se i te kako isplati", priča menadžer koji je zamolio za diskreciju.

Evo šta traži pred svaki nastup

Evo šta traži pred svaki nastup

Osim što je poznat po svojim spektakularnim koncertima, Čola je poznat i po skromnim zahtjevima kada je riječ o pripremama za nastup.

Dok mnoge zvijezde imaju dugačke liste želja, Čola se zadovoljava samo jednim – stalkom za garderobu.

Čola pred svaki nastup traži mjesto gdje će garderoba moći da stoji, ali da se ne izgužva, a pored toga tu je i voda na sobnoj temperaturi.

(Kurir.rs/MONDO)