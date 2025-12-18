logo
Ina Gardijan pokazala skupocjeni verenički prsten: Rekla "da" u Majamiju svom bogatom dečku

Autor Ana Živančević
0

Ina Gardijan vjerila se za svoj 33. rođendan u Majamiju.

Pjevačica Ina Gardijan polako odbrojava dane do porođaja, a sa svojim pratiocima na Instagramu podijelila je kako izgledaju njeni trudnički dani koje provodi na Floridi. Među objavljenim fotografijama našao se i detalj koji je mnogima odmah zapao za oko, prsten sa dijamantom koji je zablistao na njenoj ruci.

Ina je otkrila da joj je novembar bio posebno lijep i ispunjen, pa je podijelila romantične trenutke provedene sa svojim partnerom. Na fotografijama se vidi kako uživaju na plažama Majamija, dok je pjevačica svoj 33. rođendan proslavila na jahti.

Pogledajte fotografije Ine Gardijan:

"Najljepši novembar u životu", napisala je pjevačica.

Ko je verenik Ine Gardijan?

Inače, njen izabranik Danilo Jovanović porijeklom je iz Srbije, ali se prije više od decenije preselio u Sjedinjene Američke Države. Od tada živi na relaciji, a jedno vrijeme boravio je i na Floridi, u Majamiju, gdje i danas često provodi vrijeme.

Ina i Danilo bili su u vezi i prije devet godina, kada su dugo bili zajedno, ali su se u međuvremenu razišli na određeni period. Sudbina ih je, međutim, ponovo spojila.

