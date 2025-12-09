Šta je sve na sebi radila mlađa Čolina ćerka (19): Lara otišla na remont kako bi dovela izgled do savršenstva

Lara Čolić ulaže u svoj izgled, a sada je poznato šta je tačno radila na svom licu.

Mlađa ćerka Zdravka Čolića, Lara, otputovala je na kratko u Austriju sa starijom sestrom Unom i njenim dečkom, sa kojim Una navodno planira veridbu. Lara je iskoristila ovo putovanje i da se malo "dovede u red", odnosno ode na mali remont.

Pogledajte fotografije Lare Čolić:

"Pevačeva mlađa ćerka popunila je usne hijaluronskim filerima, a pored toga popunila je i nos kako bi svoj izgled dovela do savršenstva", prenosi izvor za Informer.

Podsetimo, Lara (19) je nedavno raskinula vezu sa naslednikom najvećeg lanca na Balkanu. Kako pišu domaći mediji, raskid je protekao bez drame, a oboje su zaključili da je pravo vreme da se fokusiraju na lični razvoj.

Čola o ćerki

Legendarni pevač svojevremeno je govorio o svojoj starijoj ćerki. Podsetimo, on sa svojom suprugom ima dve mezimice, Laru i Unu.

"Ona samo nešto slika. Ja je kaznim, ne volim to, ali ne mogu joj zabraniti. Ona je takva... Jednostavno, komunicira s ljudima, voli da se slika. Sa mnom se slikaju. Ja nisam nikad takav bio, što manje, to bolje. Samo kad moram, zbog posla. A ona samo telefon. Ja ne mogu da joj zabranim, šta da joj radim. To je drugačije potpuno nego što je nekad bilo. Pre si morao fotografa da unajmiš da te slika ili si morao imati dobar fotoaparat kući, pa onda čekaš da izradiš slike", govorio je Čolić

