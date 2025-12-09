Šok tranformacija omiljene "bucke": Smršala 45 kila i utegla se u triko, niko nije vjerovao kad je ugledao (Foto)

Melisa Mekarti, kraljica komedije, iznenadila je sve izgledom kada se pojavila u "SNL"

Izvor: YouTube/SNL

Glumica Melisa Mekarti osvojila je srca publike u filmu "Deveruše", nakon čega su uslijedili brojni angažmani u kojima bi zasjenila i glavne glumce, poznatije od nje.

Urnisala je Sandru Bulok u policijskoj komediji "Vrelina", jedva istrpjela Krisa Hemsvorta u "Isterivačima duhova" i zasluženo zaradila epitet "nove kraljice komedije".

Pogledajte kako je izgledala:

Melissa McCarthy debuted a visibly slimmer physique while hosting ‘Saturday Night Live’ Dec. 6, with many fans complimenting her appearance on social media.https://t.co/ZAnpy7nL0gpic.twitter.com/AT6e4zSaoz — E! News (@enews)December 8, 2025

Nerijetko je učestvovala i u skečevima emisije "Saturday night live", gdje se pojavila i sad i sve ostavila bez teksta. Melisa je smršala oko 45 kilograma i publiku u studiju ostavila bez teksta.

Pogledajte kako sada izgleda: