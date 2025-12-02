logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Da li si imao 18 žena, 15-oro dece": Pevačica prvi put otkrila nepoznate detalje razgovora sa Lanetom Gutovićem

"Da li si imao 18 žena, 15-oro dece": Pevačica prvi put otkrila nepoznate detalje razgovora sa Lanetom Gutovićem

Autor Jelena Sitarica
0

Pevačica Višnja Petrović nedavno je prvi put otkrila nepoznate detalje o Lanetu Gutoviću sa kojim je igrala u jednoj predstavi, a te lekcije, kako kaže, pamti i dan-danas.

Višnja Petrović o Lanetu Gutoviću Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Glumačka legenda Milan Lane Gutović, čovek čiji su humor, talenat i harizma obeležili čitave generacije, napustio nas je pre četiri godine. Njegovi likovi i danas se pamte po jedinstvenom humoru, iskrenoj toplini i posebnom glumačkom talentu i neposrednosti koja je danas prava retkost.

Njegove kolege, prijatelji i porodica o njemu su uvek govorili u superlativu, a jedna od onih koja je na račun čuvenog glumca imala samo reči hvale bila je i pevačica Višnja Petrović, koja se sa puno emocija dotakla zajedničkih uspomena. 

Podstimo, Višnja se ranije bavila glumom, a sada se prisetila saradnje i razgovora koji su na nju ostavili poseban utisak.

- Igrali smo u predstavi "Pacolovac". To je moje blago i ostvarenje sna. Priželjkivala sam da igram sa Vesnom Trivalić, njen sam veliki fan, ali mi se to nije ostvarilo. Sa Lanetom sam igrala sa 13 godina i bilo je zanimljivo što smo igrali u drami, dok ga ljudi uglavnom vezuju za komediju.

Navela je kakav je on bio, te se prisetila njihovih razgovora.

- Bio je fantastičan čovek i vrhunski umetnik, sa čvrstim stavom od koga si mogao mnogo da naučiš. Jedna njegova rečenica mi je ostala u sećanju: "Ne moraš ništa, to je tvoj život i ti ne moraš nikom da se pravdaš zašto živiš ovako. Da li si imao 18 žena, 15-oro dece, to je samo tvoj život. Kad god te neko pita, samo kaži - ne znam". Bukvalno smo se smejali do suza. Žao mi je što tada nisam bila starija da shvatim sve njegove fazone, ali bio je genijalan i zaslužio je mnogo veće priznanje i poštovanje - istakla je za Novu.

Lane je, podsetimo, iza sebe ostavio četvoro dece, sinove Jakova i Spasoja i ćerke Milicu i Nevenu, kao i brojne uloge kroz koje ćemo ga dugo pamtiti.

Pogledajte kako izgledaju njegova deca:

Glumac je poslednje dane života proveo u bolnici gde je preležao korona virus, a zatim mu se stanje pogoršalo i nije uspeo da pobedi bitku.

Možda ce vas zanimati

Tagovi

Višnja Petrović lane gutović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ