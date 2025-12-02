"Da li si imao 18 žena, 15-oro dece": Pevačica prvi put otkrila nepoznate detalje razgovora sa Lanetom Gutovićem

Pevačica Višnja Petrović nedavno je prvi put otkrila nepoznate detalje o Lanetu Gutoviću sa kojim je igrala u jednoj predstavi, a te lekcije, kako kaže, pamti i dan-danas.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Glumačka legenda Milan Lane Gutović, čovek čiji su humor, talenat i harizma obeležili čitave generacije, napustio nas je pre četiri godine. Njegovi likovi i danas se pamte po jedinstvenom humoru, iskrenoj toplini i posebnom glumačkom talentu i neposrednosti koja je danas prava retkost.

Njegove kolege, prijatelji i porodica o njemu su uvek govorili u superlativu, a jedna od onih koja je na račun čuvenog glumca imala samo reči hvale bila je i pevačica Višnja Petrović, koja se sa puno emocija dotakla zajedničkih uspomena.

Podstimo, Višnja se ranije bavila glumom, a sada se prisetila saradnje i razgovora koji su na nju ostavili poseban utisak.

- Igrali smo u predstavi "Pacolovac". To je moje blago i ostvarenje sna. Priželjkivala sam da igram sa Vesnom Trivalić, njen sam veliki fan, ali mi se to nije ostvarilo. Sa Lanetom sam igrala sa 13 godina i bilo je zanimljivo što smo igrali u drami, dok ga ljudi uglavnom vezuju za komediju.

Navela je kakav je on bio, te se prisetila njihovih razgovora.

- Bio je fantastičan čovek i vrhunski umetnik, sa čvrstim stavom od koga si mogao mnogo da naučiš. Jedna njegova rečenica mi je ostala u sećanju: "Ne moraš ništa, to je tvoj život i ti ne moraš nikom da se pravdaš zašto živiš ovako. Da li si imao 18 žena, 15-oro dece, to je samo tvoj život. Kad god te neko pita, samo kaži - ne znam". Bukvalno smo se smejali do suza. Žao mi je što tada nisam bila starija da shvatim sve njegove fazone, ali bio je genijalan i zaslužio je mnogo veće priznanje i poštovanje - istakla je za Novu.

Lane je, podsetimo, iza sebe ostavio četvoro dece, sinove Jakova i Spasoja i ćerke Milicu i Nevenu, kao i brojne uloge kroz koje ćemo ga dugo pamtiti.

Glumac je poslednje dane života proveo u bolnici gde je preležao korona virus, a zatim mu se stanje pogoršalo i nije uspeo da pobedi bitku.