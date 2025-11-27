Osuđena bivša djevojka Miloša Bikovića: Pronađeni joj narkotici na aerodromu, evo koliku kaznu je dobila

Kod Aglaje Tarasove pronađene su nedozvoljene supstance, a sud je sada donio odluku

Izvor: instagram/aglayatarasova/bikovic

Ruska glumica Aglaja Tarasova i bivša djevojka Miloša Bikovića osuđena je na tri godine uslovne kazne zatvora zbog krijumčarenja vejpa sa uljem kanabisa.

Gradski sud u Moskvi izrekao je Tarasovoj i novčanu kaznu u iznosu od 200.000 rubalja (oko 2.100 eura), prenosi TASS.

Tužilaštvo je tražio uslovnu kaznu od 3,5 godine zatvora zbog šverca ulja kanabisa u vejp olovci. Međutim, zbog glumičinog priznanja, kazna je smanjena.

Iako je Aglaja promijenila stav tokom poslednjeg ročišta, i dalje je negirala da je vejp donijela u Rusiju, ali je ponudila novu verziju njegove kupovine. Ranije je glumica tvrdila da je kupila uređaj koji sadrži ulje kanabisa u Izraelu i donijela ga u Rusiju za svog bolesnog rođaka. Sada tvrdi da je to bio poklon.

Tarasova ga je dobila 2022. godine od izraelskog biznismena koga je poznavala, a koji radi u farmaceutskoj industriji.

Glumica je znala da je to tečnost napravljena od biljnih sastojaka i sumnjala je da bi mogla da sadrži „malu količinu“ narkotične supstance. Pokušala je nekoliko puta, ali nije osjetila nikakav efekat.

Izvor: Mikhail Voskresenskiy / Sputnik / Profimedia

Nakon što je presuda objavljena, Aglaja Tarasova je napustila sudnicu sa svojom majkom, Ksenijom Rapoport, i svojim advokatom. Odbila je da komentariše presudu, stav koji je zadržavala tokom cijele istrage.

Zabavljali se godinu dana

Podsjetimo, Miloš i Aglaja zabavljali su se od 2016. godine, a on je u aprilu 2018. objavio da su se rastali.

"Prijatelji! Da bi se izbjegli nepotrebni razgovori i pogrešni zaključci, Aglaja i ja želimo direktno da podijelimo važne i intimne vijesti za nas. Nažalost, posle jedne i po godine zajedničkog života, odlučili smo da se razdvojimo. Ovo se desilo zbog prebukiranih rasporeda i stalnih putovanja", napisao je glumac tada i dodao:

"Trudili smo se da provodimo zajedno svaki slobodan minut, ali ispalo je da to nije bilo dovoljno. Nastavićemo da poštujemo i volimo jedno drugo, i ostaćemo bliski prijatelji i kolege. Nadamo se da imamo vašu podršku i razumijevanje i hvala vam na svim toplim riječima", poručio je Biković.

"On je Srbin i time je sve rečeno! A mene su uvijek privlačili huligani, baš takvi, sa lukavim sjajem u očima", rekla je Aglaja za ruske medije svojevremeno o vezi sa Bikovićem.