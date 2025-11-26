Ovo je kuma Lidije Ocokoljić, sestre Cece Ražnatović: Udata za poznatog hirurga, a rođena sestra joj ova glumica

Glumica koju smo gledali u ostvarenjima "Moj rođak sa sela", "Tate" i "Klan" pokazala sestru na Instagramu

Izvor: TV prva/ screenshot

Naša glumica Ljubinka Klarić retko priča o svom privatnom životu u javnosti, a jednom prilikom okačila je zajedničku fotografiju sa sestrom.

Čim je objavila sliku sa sestrom, na društvenim mrežama se povela prava lavina komentara da je sličnost neverovatna.Ljubinkina sestra je Mirjana Smiljanić, koja živi daleko od medija i retko se pojavljuje u javnosti. Ona je 12 godina starija od sestre i zaposlena je u domenu estetske hirurgije.

Njen suprug je poznati hirurg, odnosno doktor Dušan Smiljanić, specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije, a poznata je činjenica da je Mirjana bila kuma na venčanju Cecine rođene sestre Lidije Ocokoljić.

Pogledajte kako ona izgleda:

Izvor: Instagram/smiljanic.m