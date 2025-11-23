logo
Na nastupu pjevača stigle dojave o postavljenim bombama: Policija odmah reagovala, potez muzičara mnoge iznenadio

Autor Ana Živančević
Policija je brzo utvrdila da je riječ o lažnim dojavama, a Devito je nastavio svoj nastup.

Na nastupu našeg pjevača stigle dojave o postavljenim bombama: Policija odmah reagovala, potez muzič

Tokom sinoćnjeg koncerta popularnog repera i pjevača Davida Ljubljenovića, poznatijeg pod nadimkom Devito, u sali „Jane Sandanski“ u Skoplju, došlo je do uznemirujuće situacije – stigle su dvije prijetnje o postavljenim bombama.

Iz MUP-a su potvrdili da su prijave odmah provjerene i da se radilo o lažnoj uzbuni.

„22.11.2025. u 20:51 i 21:17 časova, na liniju 112 stigli su pozivi o navodno postavljenim eksplozivnim napravama u Sportskoj sali ‘Jane Sandanski’ i hotelskom objektu pored nje. Policija je odmah reagovala, izvršene su sve provjere i utvrđeno je da su prijave lažne. I dalje se rade mjere za rasvjetljavanje slučaja“, saopštio je MUP.

Prema informacijama medija, oba poziva stigla su sa telefona koji su odmah nakon prijave isključeni. Ipak, policija je uspjela da locira pozive, što se nije dogodilo u dva ranija slučaja sa istom promoterskom kućom, kada su koncerti morali biti evakuisani zbog lažnih prijetnji. Pozivi su stigli iz zemlje.

Ipak, tokom koncerta sala nije bila evakuisana. Pjevač, poznat po nošenju maske kako bi sakrio identitet, održao je nastup do kraja – sve do 23 časa. Prema izvorima Telme, promoter je zbog ranijih iskustava odmah obavijestio makedonsku policiju, a napravljen je poseban plan sigurnosti kako bi se izbjegle neželjene posljedice. Antiteroristički tim je prije koncerta pregledao praznu salu, a organizatori su imali i detektore za metal. Uprkos prijetnjama, provjera je brzo završena zahvaljujući prethodnim pripremama. Jedan od poziva je lociran, a policija i dalje pokušava da pronađe osobu koja stoji iza lažne prijave.

