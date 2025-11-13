Kako izgleda "bomba" od koje se pjevač 2 puta razveo: Ostavila ga 4 puta zbog poroka, a sad pršte poljupci

Pjevač Peđa Jovanović i njegova supruga Ana odlučili su da ljubavi daju drugu šansu, a nedavno su proslavili 18. godinu braka

Izvor: IG anajovanovic1

Pjevač Peđa Jovanović već 18 godina deli život sa suprugom Anom, a njihov brak, iako buran, pokazao se jačim od svih prepreka. Par je tokom godina dva puta prolazio kroz razvod, tri puta se mirio, ali izgleda da je ljubav na kraju ipak pobijedila sve razlike.

Par je nedavno proslavio i godišnjicu braka, a sada su otputovali i na egzotičnu destinaciju gdje su zajedno proslavili njen rođendan.

Ana je sada objavila fotografiju na kojoj je otkrila da su ponovo zaljubljeni.

- Ovako sija zaljubljen čovjek posle 18 godina braka. Je l' da da se proljepšao? Čuvam ga, mazim, pazim, kuvam ... - napisala je ona u opisu fotografije na kojoj ljubi pjevača.

Izvor: IG anajovanovic1

Peđa Jovanović je za rođendan Ani napisao emotivnu poruku koju je podijelio sa javnošću.

- Kažu da se na greškama uči! Mi muškarci često mislimo da smo jaki i da sve znamo, a u stvari... nismo ni svjesni gdje sve curimo... i onda griješimo baš tamo gdje najviše boli. Zapostavljamo one koji nas najviše vole... dajemo prioritet nekakvim glupostima...i tek kasnije... često i prekasno, shvatimo šta smo izgubili. Ja sam imao tu sreću da jedna žena ostane pored mene. Danas je njen dan i želim da joj kažem hvala! Za svako ćutanje kad sam bio težak, za svaki osmijeh kad mi je trebalo svjetlo, za sve godine strpljenja, snage i ljubavi. Srećan rođendan moja damo! Tvoj mir je moje utočište, a tvoja sreća moj cilj" - napisao je Peđa.

"Sve loše je iza nas"

Podsjetimo, Peđa Jovanović je ranije ove godine otkrio da se pomirio sa bivšom ženom Anom, koja ga je prethodno ostavljala zbog alkohola. Muzičar je priznao za domaće medije da se par opet pomirio, a ovo je četvrti put da pokušavaju da spase svoj brak.

Izvor: Instagram/pedjajovanoviic

Peđa se oglasio i otkrio istinu o pomirenju.

"Ovo do sada nisam rekao, ali kad me već pitaš o odnosu sa bivšom, reći ću ti i da mi je sadašnja. Ana i ja smo se pomirili i sada živimo jedan pravi porodični život. Sve loše je iza nas", rekao je pevač.

Pogledajte i kako izgleda prelijepa supruga pjevača: