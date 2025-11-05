"Čula sam samo da sklonim brzo zastavu, kreću zvižduci": Ceca otkrila šta se desilo na koncertu u Makedoniji

Ceca je objasnila da njen gest nije imao političku namjeru i izrazila žaljenje zbog nesporazuma.



Svetlana Ceca Ražnatović održala je 31. oktobra koncert u Makedoniji, a u jednom momentu je ogrnula bugarsku zastavu koju joj je da neko od fanova iz publike, što je izazvalo negodovanje u publici.

Odmah nakon koncerta, Ceca je progovorila o nemiloj situaciji koja joj se dogodila na koncertu, ali i otkrila šta se zapravo dogodilo.

"Meni je fan dobacila bugarsku zastavu i ja sam naravno, kao u dijaspori, kao i svuda gdje mi fanovi dodaju različite zastave, jer za mene je ogromna čast kada mi neko doda svoju zastavu i ja sam pričala i ranije o tome, uzela zastavu. Ja ogrćem tu zastavu, i odjednom kreću zvižduci, ja ne znam o čemu se radi, reko' da li sam naopako okrenula zastavu, vidim da nije makedonska, nisam poludjela, al' to se nikad do sad nije dešavalo, nigdje... Bila sam potpuno zbunjena, i prilazi Miki Sekulovski i kaže: 'Zastava, zastava'", priča Ceca i nastavlja:

"Ja mu kažem: 'Šta je sa zastavom?', a on kaže: 'Sklonite brzo zastavu', a to su sve sekunde. Ja mu kažem: 'A, što, šta se desilo sa zastavom?' a on kaže: 'Bugarska je zastava', a ja mu kažem: 'Dobro, i?'. On samo viče: 'Sklonite zastavu', ja sklanjam zastavu i dalje nemam pojma o čemu se radi, stvarno nisam znala da se toliko ne vole i meni je jako žao ako sam povrijedila nečija osjećanja jer to mi apsolutno nije bila namjera, jer ja niti se bavim domaćom politikom, a kamoli komšijskom politikom ko koga voli, ko koga ne voli."

Pogledajte taj trenutak:

"Ja se stvarno trudim da kroz svoju pjesmu širim samo ljubav između ljudi i to traje punih 38 godina i tako će i da bude, a ako sam večeras nesvjesno povredila nečija osjećanja ja se najiskrenije izvinjavam, jer to mi zaista nije bila namjera", rekla je Ceca koja je kasnije na koncertu držala makedonsku zastavu.

"Onda je nastao delirijum, jer ne želim da neko pomisli da je to bilo smisleno, ja apsolutno nemam nikakve veze sa tim. Opet kažem, ja nikada nisam išla da nekog povrijedim nečija osjećanja jer poštujem znamenje državno, i vjeru i nacionalnost, i isto tako tražim i moje da se poštuje, jer kad ne poštuješ svoje ne znaš da poštuješ ni tuđe", rekla je Ceca odmah nakon koncerta koji je održala u Makedoniji.

Podsjetimo, iako su se pojavile priče da je Cecin koncert prekinut zbog zastave Bugarske, pojavio se snimak koji dokazuje suprotno.

Pogledajte:

Prva dama balkanske muzičke scene demantovala je juče da je pre vremena morala završiti koncert u Velesu, a evo i video dokaza!#Ceca#Veles#Makedonijapic.twitter.com/tM2kJpaG0H — Ceca Press (@PressCeca)November 4, 2025

