"Nisam htjela djecu i porodicu, ali možda usvojim": Glumica nakon povratka u domovinu otvorila dušu

Maja Mandžuka je otkrila kako gleda na povratak u Srbiju, šta se to dešavalo u Americi, a dotakla se i majčinstva.

Izvor: Kurir / Damir Dervišagić

Maja Mandžuka je sada, prvi put, u velikoj ispovjesti otvoreno govorila o razlozima zbog kojih je svojevremeno napustila Beograd i karijeru koja je tada bila u velikom usponu.

Glumica je priznala da bi njena profesionalna priča danas vjerovatno izgledala sasvim drugačije da je ostala u Srbiji.

"Sigurno bi. U to vrijeme stizale su mi fantastične ponude za nove projekte, što u Srbiji, što u okolnim državama. I dok sam bila u Americi, zvali su me za neke telenovele koje su se tek pojavile i bile veoma gledane, da ne govorim o finansijskoj strani priče. Ne mislim da sam pogriješila što sam sve to odbila. Meni je tamo život bio stvarno bajkovit", rekla je Maja.

Kako je objasnila, okolnosti su uticale na to da se nakon godina provedenih u inostranstvu odluči da se vrati u Srbiju.

"Okolnosti. Nisam od onih koji imaju precizno utvrđen plan za narednih deset godina, kod mene se stvari odvijaju spontano. Tako se desio jedan projekat u Srbiji, drugi, stigla je korona, i ja sam ostala. I drago mi je što je tako. Generalno, u svijetu su se stvari promijenile i mnogi ljudi su odlučili da se vrate", ispričala je glumica.

Maja je otvoreno govorila i o temi majčinstva, otkrivši da nikada nije osjećala pritisak zbog toga što nema djecu.

"Nikada u životu nisam osjetila takav pritisak, ni od roditelja, ni od prijatelja. Da sam htjela, imala bih porodicu. Djeca su nešto najljepše na svijetu, ali znače i nastavak loze, a ja sam ponosna na svoj rodoslov. Ipak, veoma sam izbirljiva. Taj neko mora biti idealan da bih formirala porodicu. To se još nije desilo, što ne znači da se neće desiti sjutra. Kao što ne znači da možda neću usvojiti dijete. To mi je divno i humano", poručila je Maja.



