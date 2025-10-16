Ana Ivanović se obratila muškarcu koji zauzima posebno mjesto u njenom srcu

Ana Ivanović čestitala je svom bratu Milošu rođendan putem Instagrama.

Izvor: Instagram printscreen/ anaivanovic

Bivša teniserka Ana Ivanović danas ima poseban povod za radost, rođendan slavi njen brat Miloš slavi rođendan, a ona mu je ovom prilikom uputila dirljivu javnu čestitku.

Pogledajte fotografije Ane Ivanović:

Na svom Instagram profilu Ana je podijelila poruku punu emocija:

"Srećan rođendan najboljem bratu na svijetu! Uvek ostani takav kakav jesi. Obožavam te!", napisala je uz zajedničku fotografiju.

Ana i Miloš Ivanović godinama njeguju snažnu porodičnu vezu, iako zbog svojih karijera često borave na potpuno različitim krajevima svijeta. Zanimljivo je da je upravo Miloš imao ulogu u početku romanse između Ane i njenog tadašnjeg partnera, Bastijana Švajnštajgera.

Miloš je u braku sa Draganom Džajić

Miloš je već godinama u skladnom braku sa Draganom Džajić, ćerkom legende srpskog fudbala Dragana Džajića. Upoznali su se putem zajedničkog prijatelja u teretani, a ubrzo su shvatili da među njima postoji posebna hemija. Ljubav je brzo prerasla u brak, a sudbonosno "da" izgovorili su na glamuroznoj svadbi u jednom beogradskom hotelu.

"Vrlo brzo nakon našeg upoznavanja, shvatio sam da bih volio da mi Dragana bude supruga. Pored nesporne ljepote, ona posjeduje nevjerovatnu energiju koja mi prija. Dragana je veoma razumna djevojka, s njom je sve lako i to mi veoma prija. Ona voli da sluša i razgovara, što je danas rijetkost. Voio bih da ljubav sa njom potraje za cijeli život", rekao je tada Miloš za “Story".

Pogledajte fotografije Dragane Džajić: