logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ana Ivanović se obratila muškarcu koji zauzima posebno mjesto u njenom srcu

Ana Ivanović se obratila muškarcu koji zauzima posebno mjesto u njenom srcu

Autor Ana Živančević
0

Ana Ivanović čestitala je svom bratu Milošu rođendan putem Instagrama.

Ana Ivanović se obratila muškarcu koji zauzima posebno mjesto u njenom srcu Izvor: Instagram printscreen/ anaivanovic

Bivša teniserka Ana Ivanović danas ima poseban povod za radost, rođendan slavi njen brat Miloš slavi rođendan, a ona mu je ovom prilikom uputila dirljivu javnu čestitku.

Pogledajte fotografije Ane Ivanović:

Na svom Instagram profilu Ana je podijelila poruku punu emocija:

"Srećan rođendan najboljem bratu na svijetu! Uvek ostani takav kakav jesi. Obožavam te!", napisala je uz zajedničku fotografiju.

Ana i Miloš Ivanović godinama njeguju snažnu porodičnu vezu, iako zbog svojih karijera često borave na potpuno različitim krajevima svijeta. Zanimljivo je da je upravo Miloš imao ulogu u početku romanse između Ane i njenog tadašnjeg partnera, Bastijana Švajnštajgera.

Miloš je u braku sa Draganom Džajić

Miloš je već godinama u skladnom braku sa Draganom Džajić, ćerkom legende srpskog fudbala Dragana Džajića. Upoznali su se putem zajedničkog prijatelja u teretani, a ubrzo su shvatili da među njima postoji posebna hemija. Ljubav je brzo prerasla u brak, a sudbonosno "da" izgovorili su na glamuroznoj svadbi u jednom beogradskom hotelu.

"Vrlo brzo nakon našeg upoznavanja, shvatio sam da bih volio da mi Dragana bude supruga. Pored nesporne ljepote, ona posjeduje nevjerovatnu energiju koja mi prija. Dragana je veoma razumna djevojka, s njom je sve lako i to mi veoma prija. Ona voli da sluša i razgovara, što je danas rijetkost. Voio bih da ljubav sa njom potraje za cijeli život", rekao je tada Miloš za “Story".

Pogledajte fotografije Dragane Džajić:

Možda će vas zanimati

Tagovi

ana ivanovć teniserka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ