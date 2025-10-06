logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kežmanu žena nakon razvoda uzela 3 miliona eura i apartmane: Nije imao kud, sve joj dao

Kežmanu žena nakon razvoda uzela 3 miliona eura i apartmane: Nije imao kud, sve joj dao

Autor Đorđe Milošević
0

Suđenje je trajalo tri godine, a Kežmanova bivša je dobila apartmane u Herceg Novom od kojih tokom sezone zarađuje pozamašnu svotu novca.

Kežmanu žena nakon razvoda uzela 3 miliona Izvor: MN Press

Bivši fudbaler Mateja Kežman zaradio je pravo bogatstvo tokom sportske karijere, a veliki dio novca je uložio u nekretnine. Mateja Kežman u Crnoj Gori ima pravu imperiju. On je vlasnik kako ugostiteljskih objekata tako i stambenih jedinica.

Prije nekoliko godina kupio je staru kuću u malom mjestu blizu Herceg Novog, koju je kompletno renovirao. U prizemlju je otvorio kafić, dok se na spratu nalaze apartmani koje izdaje.

Kežman je vlasnik i jednog restorana na rijeci Bojani, koji je prava oaza za uživanje u vrhunskoj hrani i netaknutoj prirodi.

Bivša uzela deo imovine

Podsjetimo, Emilija i Mateja Kežman su okončali brak nakon 11 godina, a tokom razvoda ona je tražila polovinu imovine stečene u braku čija je vrijednost tada bila oko 6 miliona eura.

Suđenje je trajalo tri godine, a ona je dobila apartmane u Herceg Novom od kojih tokom sezone zarađuje pozamašnu svotu novca.

Možda će vas zanimati

"Ona je stalno u Herceg Novom i obožava da dolazi. Apartmani rade super, ali ona se ne opterećuje mnogo oko toga. Emilija je sve to renovirala, sredila i sad sve to ide svojim tokom. Žena vodi računa o svojoj djeci i putuje koliko može. Trenutno je u Grčkoj, pa ne možete da je vidite, ali tu je često. Izborila se za sebe i svoju djecu i to je njoj najvažnije. Apartmanima se bave dvije žene koje su zadužene za goste i to sve super funkcioniše", rekao je izvor blizak Kežmanovima jednom prilikom.

Pogledajte još fotografija Emilije Kežman:

Možda će vas zanimati

Tagovi

Matej Kežman žena razvod imovina milioni

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ