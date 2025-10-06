Didi Džej se pohvalila novim uspjesima u Americi: Rame uz rame sa Kardi B, novi spot osvanuo na MTV-ju

Didi Džej kaže da je njena nova pjesma jako slušana i uvrštena u najvrelije nove pjesme na svijetu zajedno, sa Kardi B i drugim velikim svjetskim imenima

Dijana Rokvić, poznatija kao Didi Džej objavila je novi spot, a sada je govorila o novom projektu, otkrila je i nova postignuća koja je ostvarila u Americi kada je riječ o njenoj karijeri.

"Izašao je moj novi spot prije par dana, osvanula sam na svim bilbordima i to je bilo veliko iznenađenje za mene. Nisam mogla da vjerujem da mi se dešava takav veliki uspijeh, svi su se okrenuli i slikali. To je veliki uspjeh za mene, mislim da sam prva Srpkinja koja se našla na takvom bilbordu", rekla je Didi i nastavila:

"Moj spot je osvanuo na MTV kanalu, mislim da će biti još veći hit. Vrtjeće se nekoliko puta dnevno, a pjesma je izašla prije nekoliko dana, već je jako slušana i uvrštena u najvrelije nove pjesme na svijetu zajedno sa Kardi B i drugim velikim svjetskim imenima", rekla je pjevačica.

Ona je progovorila o životu u Americi.

"Ja sam se u Americi super uklopila, oduševljeni su što sam hrabra i što sam iz Srbije došla i uspjela. Bila sam na svim najvećim revijama, vidjela sam brojne zvezde, družila sam se sa Lil' Kim i sa poznatim influenserima. Velika je gužva, ali ja odmah ulazim i ne moram da čekam da uđem na reviju. Svakodnevno dobijam pozivnice za te događaje, u Milano nisam mogla da stignem", rekla je u emisiji "Premijera-Vikend specijal" i nastavila:

"Ja uvijek znam šta želim da obučem i onda to i obezbijedim. Jako sam brza, a šminkeri me sređuju po sat, dva. Brzo se sredim u Americi, u pet ujutru se sređujem. Ovaj današnji stajling je moja ćerka izabrala, rekla je 'Mama, moraš da izgledaš kao Sabrina Karpenter'", otkrila je Didi i otkrila da sprema veliku saradnju sa svjetskim zvezdama.

