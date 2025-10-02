"Počela sam da radim sa 14, to nikome ne želim": Kaća Živković emotivno o uskraćenom djetinjstvu i ocu

Katarina je otvorila dušu o djetinjstvu i počecima, te istakla da je veoma rano počela da radi i zarađuje, što danas nikome ne savjetuje.

Živkovićeva je na muzičkoj sceni gotovo dvije decenije, javnost ju je upoznala kroz muzičko takmičenje Zvezde Granda sada već davne 2007 godine i od tada njen uspjeh ne jenjava, iako se u jednom trenutku povukla iz javnosti zbog majčinstva.

Katarina je nedavno bila gošća MONDO redakcije gdje je otvoreno sa nama pričala o raznim temama. Koliko ju je majčinstvo promijenilo, kao i na koga je uvijek mogla da se osloni. Dotakla se i odlaska iz rodnog Leskovca, te istakla da je to bilo suđeno, ali i činjenice da je jako rano počela da radi i da zarađuje.

Živkovićeva danas savjetuje svim mladima da djetinjstvo prožive kako treba i da se ne trude prebrzo da odrastu i zarađuju, već da uživaju u čarima mladosti.

"Počela sam da radim jako rano. Mislim da nijedno dijete ne treba da radi da zarađuje sa 14 godina, ali bilo kako bilo, ja sam se odlučila, naravno uz podršku svojih roditelja, za takav pravac i da nije bilo toga, da nisam prošla kroz sve te stvari kroz koje sam prolazila, možda ne bih bila sada tu gdje jesam. Bilo je stresno u dosta situacija, ali opet, kada sam se pojavila na muzičkoj sceni Zvezda Granda i kada sam krenula da se takmičim, imala sam neko iskustvo i negdje sam eto i sa jako malo godina znala ko je moj životni poziv i čime želim da se bavim", dodala je Živkovićeva i istakla da ne zna zbog čega je tako odlučila, te da se slabo seća tog perioda, a onda dodala da su možda i njeni roditelji bili protiv, ali da nije željela da ih sluša.

"Žalim, najveću žal sam osjetila kad mi je tata preminuo. Zato što sam negdje smatrala kada sam se porodila da ćemo sada, tek sada, uspjeti da nadomjestimo to neko propušteno vrijeme i da ću zaista sada osjetiti očinsku ljubav s njegove strane.

"Dosta sam rano sazrela, dosta rano počela da vodim računa o sebi i o njima, o cijeloj toj situaciji", iskrena je bila Kaća i potvrdila da je donekle i preuzela ulogu roditelja.

