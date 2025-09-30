"Razmišljala sam o samoubistvu": Madona nakon dužeg vremena ogolila dušu, pokojnog brata nazvala neprijateljem

Nakon dužeg vremena medijske pauze, Madonu je ugostio poznati lajf kouč Džej Šeti, te je u ekskluzivnom intervjuu pričala o porodici, veri i trenutku kada je zamalo umrla.

Posle dužeg vremenskog perioda, Madona je dala intervju poznatom svetskom motivacionom govorniku i lajf-kouču Džeju Šetiju, gostujući u njegovom podkastu "On purpose".

Kada ju je na početku razgovora upitao zašto se sada odlučila da otvori dušu, nakon gotovo 10 godina medijske pauze, Madona je rekla:

"U prošlosti sam davala intervjue da promovišem svoj rad, sada nisam tu da prodam bilo kakav proizvod", započela je, "danas bih volela da govorim o svom spiritualnom životu i putu na kom sam. 28 godina ta mudrost mi je pomogla da prebrodim uspone i padove u životu. Ljudi me pitaju - 'Šta je razlog što istrajavaš i ideš napred? Šta bi rekla da je ključ?' Definitivno mnogo mojih kolega je otišlo... Moj odgovor je - duhovni život, ne bih bila gde jesam da nije toga".

Madona još od 2006. praktikuje kabalu, o kojoj je pričala tokom razgovora, a sve je počelo nakon što je na svet donela ćerku Lurds, kojoj je, kako je navela, želela da ima šta da prenese.

Pop ikona, kojoj je pravo ime Marija Luiz Čikone (67), govorila je o mračnim trenucima kada se razvela od britanskog reditelja Gaja Ričija sa kojim je dobila sina Roka. Tokom borbe za starateljstvo, šokirala je izjavom da je razmišljala o samoubistvu.

"Postojali su momenti kada sam sebi htela da odsečem ruku, zapravo sam razmišljala o samoubistvu. To verovatno zvuči čudno kada izađe iz mojih usta, jer nisam 'emo'", objašnjava i nastavlja:

"Prošla sam kroz bitku za starateljstvo nad sinom. Iako moj brak nije uspeo, kao što se mnogim ljudima desi jer nisu sa pravom osobom, nisu usaglašeni, niti suđeni jedno drugom - kada je neko probao da mi oduzme dete, bolje da me je ubio. Tako sam tada mislila".

"Brat mi je bio neprijatelj, oprostila sam mu izdaju"

Madona se potom dotakla složenog odnosa sa bratom Kristoferom, koji je nedavno preminuo:

"Kada vas neko koga duboko volite izda, i pokaže da nema svest o odluci koju je tog trenutka doneo da to uradi - je gorka pilula za progutati. Ne pričam u svačije ime, ali pretpostavljam da mnogo ljudi razmišlja tako. Sa bratom nisam razgovarala godinama. Bio je bolesan i tada mi se obratio i tražio pomoć", priča zvezda.

"U tom trenutku razmišljala sam: 'da li treba da pomognem svom neprijatelju?' I uradila sam to. Oprostila sam mu za sve na samrtničkoj postelji", iskrena je.

Pored Kristofera, Madona je prošle godine izgubila i starijeg brata Entonija Čikonea, koji je živeo na ulici zaboravljen od svih. Pored njih, ona ima još i sestre - Paulu, Melani i Dženifer Čikone, i još dva brata Martina i Marija Čikonea.

