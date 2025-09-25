Porodila se Rijana: Tvrdili da je bebi dala ime po ocu koji je tukao njenu majku i tjerao je da gleda

Pjevačica Rijana postala je mama po treći put, a iako se porodila još 13. septembra, tek sada je otkrila svima radosne vijesti, kao i pol bebe i ime koje je već pokrenulo brojne rasprave na mrežama.

Popularna pjevačica Rijana i njen partner Asap Roki ponovo su postali roditelji, a ovog puta, nakon dva sina, njihova porodica je bogatija za ćerkicu. Već se neko vrijeme spekulisalo da pevačica nosi djevojčicu, a iako se porodila 11. septembra, Rijana je tek sada potvrdila radosne vijesti.

Ona je na svojim mrežama objavila fotografiju bebe, otkrivši i da joj je dala ime dala u čast njenog oca - Roki Ajriš Majers.

Rocki Irish Mayers

Sept 13 2025

Pozitivni komentari i čestitke samo su se ređali, a isprva je došlo do rasprave jer su mnogi shvatili da je na taj način željela da oda poštu svom pokojnom ocu, no to zapravo nije istina.

Rijana nije dala ime bebi po svom ocu, već po partneru Asap Rokiju. Njegovo pravo ime je Rakim Majers, a na početku karijere se predstavljao kao Roki.

Podsjetimo, Rijana i njen dugogodišnji partner roditelji su dva sina, RZA, rođenog 2022. godine i Rajota, koji je rođen 2023. godine.

Zašto je priča da je bebi dala ime po ocu izazvala kontroverze?

Iako smo pojasnili da je djevojčica ime dobila po svom ocu, reperu, isprva je odjeknula priča da je Rijana dala ime bebi po pokojnom Ronaldu Fentiju koji je preminuo u maju 2025. godine.

Međutim, iako je Rijana bila uz Fentija na samom kraju, njhov odnos nije bio uvjek idealan.

Roditelji pjevačice su se razveli kada je bila mala, a krahu ljubavi "kumovala" je Ronaldova zavisnost od alkohola i opijata poput kreka.

Rijana je u više navrata govorila o tome da je tokom detinjstva bila fizički zlostavljana od strane svog oca. U intervjuu iz 2011. godine, izjavila je da ju je otac jednom prilikom ošamario toliko snažno da je pobjegla kući sa otiskom njegove ruke na licu.Takođe, Rijana je često svjedočila nasilju koje je njen otac sprovodio nad njenom majkom, Monikom. U intervjuu za The Guardian, opisala je kako je kao dijete pokušavala da stane između roditelja kako bi spriječila oca da fizički napadne majku, kao i da joj je jednom prilikom slomio nos.

Uprkos ovim traumatičnim iskustvima, Rijana je kasnije izrazila razumijevanje za očevo ponašanje, navodeći da je i sam bio žrtva nasilja u detinjstvu. Ipak, jasno je istakla da to ne opravdava njegove postupke.

Rijana je svojevremeno otkrila Opri da je "popravila" svoj odnos sa Ronaldom, iako su i dalje bili u sukobu, uključujući i 2019. godinu, kada ga je i tužila zbog navodne zloupotrebe njenog imena u finansijske svrhe.

Između ostalog, tvrdila je da je njen otac 2017. godine osnovao kompaniju za razvoj talenata pod nazivom "Fenty Entertainment", predstavljajući se kao njen menadžer kako bi pribavljao nove klijente. Međutim, tri nedelje prije nego što je slučaj trebalo da ide na sud 2021. godine, Rijana je podnijela zahtjev za odustajanje od tužbe.

Iz svega navedenog je jasno zašto su male šanse da je Rijana dala ime ćerki po svom ocu.

