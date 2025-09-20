"Sad bih je odro' pred svima": Sanja Marinković otkrila šta joj je Kemiš šaputao na svadbi pred zetom

Sanja Marinković ispričala je anegdotu sa obnove bračnih zavjeta Kemiša i Zorice Brunclik i nasmijala sve u studiju.

Zorica Brunclik i Miroljub Aranđelović Kemiš, zajedno sa zetom, pjevačem Milošem Vujanovićem i Katarinom Grujić gosti su nove emisije Sanje Marinković - Magazin In.

Bračni par je uskladio stajlinge u plavoj boji, a prilikom ulaska u studio su i zaplesali, dokazavši još jednom da se romantika između njih još nije ugasila, a sudeći prema anegdoti koju je Sanja ispričala i šokirala sve u studiju, nije ni strast!

Poznati estradni par je nedavno okupio porodicu i prijatelje na obnovi bračni zavjeta povodom 40 godina braka, a gala slavlju prisustvovala je i Sanja. Ona se u emisiji prisjetila:

"Moraću sad da budem prosta, izvinjavam se, ali ja moram da ispričam šta je meni Kemiš rekao na svadbi. Igramo Kaća i ja, teče viski jedan za drugim, Zorica pustila glas... prilazi mi Kemiš i šapuće mi na uvo: 'Vidiš, ja bih sad nju dok gledam odro' pred svima!'" ispričala je voditeljka u dahu, i nasmijala sve prisutne u studiju.

Pogledajte i slike sa bračnog putovanja u Veneciji nakon slavlja: