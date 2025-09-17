Vivijan Džena Vilson debitovala je na modnoj pisti.

Izvor: Ron Adar / Zuma Press / Profimedia

Vivijan Džena Vilson, ćerka doskora najbogatijeg čovjeka na planeti Ilona Maska, oduševila je na Nedelji mode u Njujorku u avangardnoj metalnoj haljini napravljenoj od brojnih nizova srebrnih zihernadli i malih lančića. Ćerka milijardera, koja je imala žučnu svađu sa svojim poznatim ocem, izgledala je samouvjereno dok je šetala pistom, a njen manekenski debi koji je uslijedio dan ranije pozdravljen je velikim aplauzom.

Pogledajte kako je Vivijan izgledala na modnoj pisti:

Vidi opis Trans ćerka Ilona Maska je mrtva za njega, a sada zasijala u Njujorku: Nije joj ostavio ni cent, živi sa 3 cimerke Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ron Adar / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Ron Adar / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Ron Adar / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 4 4 / 4

Dan ranije, Vivijan je debitovala na pisti, noseći jarko crvenu haljinu sa ljubičastim pojasom na kojem je pisalo "Mis Južna Karolina" na prezentaciji Aleksis Bitar u pozorištu Abrons, a kreatorka se javno zahvalila Vivijan što je učestvovala na ovom projektu.

"Hvala ti što si mi povjerila (Vivijan) i što si mi ukazala čast svojim prvim nastupom kao Mis Južne Karoline."

Svađa sa ocem odjeknula u javnosti

Ranije ovog mjeseca, Maskova ćerka je otkrila da "nema mnogo novca" i da živi sa cimerima nakon što je prekinula vezu sa svojim ocem, koji je do prije nekoliko dana bio najbogatiji čovjek na svijetu.

Vivijan se posvađala sa ocem 2022. godine, nakon što je prešla iz muškog u ženski pol.

Dok je vodio kampanju u ime Trampa i drugih republikanaca iz grupe MAGA, Mask je rekao da je Vilson "ubijen virusom budnog uma", što je navelo njegovo najstarije dijete da ga kritikuje na društvenim mrežama i podsjeti ga da nije mrtva.

U razgovoru za časopis "The Cut", Vilson je bacila svjetlo na svoj život u Los Anđelesu bez finansijske podrške svog slavnog oca.

Živi sa cimerkama, nema para za fakultet

"Ljudi pretpostavljaju da imam mnogo novca. Nemam stotine hiljada dolara na raspolaganju", rekla je dvadesetjednogodišnja ambiciozna manekenka.

"Moja mama je bogata, zar ne? Ali očigledno je da je ona druga strana (Mask)... bogata na nezamisliv način."

Umjesto toga, ona živi sa tri cimerke, jer je to "jeftinije" i čak razmišlja da li je finansijski isplativo da se upiše na lokalni koledž na jesen.

"Fakultet je skup", rekla je. "Nemam takvo nasledstvo."

Nazvala je svog oca "žalosnim muškarcem-djetetom" nakon što je podnijela zahtjev za promjenu pola i prezimena 2022. godine, nekoliko dana nakon svog 18. rođendana. Vilson je otvoreno govorila o svojoj dijagnozi ADHD-a i otkrila da se muči da stekne prijatelje u svojoj "privatnoj srednjoj školi punoj nepo beba".

Pogledajte još fotografija Vivijen:

"Moj otac je žalosni muškarac-dijete"

Vilson je bila u istoj klasi diplomiranja kao i Gvinet Paltrou i ćerka Krisa Martina, Epl. Vilson je rekla da nema nikakvu želju da bude "superbogata" po očevim standardima, ali cijeni to što ima dovoljno novca da ima krov nad glavom, da priušti hranu i da joj i dalje preostaje "neki raspoloživi prihod", "što je mnogo srećnija od većine ljudi mojih godina u Los Anđelesu", dodala je.

Nasuprot tome, Maskova neto vrijednost procjenjuje se na oko 413 milijardi dolara.

"Bilo je upravo ono što biste očekivali od privatne srednje škole pune nepo beba. Ljudi su bili neuravnoteženi, a ja nisam bio popularan. Nisam ni sa kim razgovarao", ispričalo je najstarije dijete Ilona Maska.

Ona je nekoliko puta javno kritikovala Maska otkako se sjedinio sa Trampom i pokretom MAGA. Mask je 2024. godine iznio svoje najoštrije komentare do sada protiv njene odluke o tranziciji, nazivajući ono što se dogodilo njegovoj porodici "zlom".

"U suštini su me prevarili da potpišem dokumenta za jedno od moje starije djece", rekao je i dodao:

"Ovo je zaista bilo prije nego što sam uopšte razumio šta se dešava, a imali smo i kovid, tako da je bilo mnogo zabune. I rečeno mi je da bi Vivijan mogla da izvrši samoubistvo."

Tetki se povjerila da je transrodna osoba

Vivijan je rođena kao bliznakinja sa svojim bratom Grifinom 2004. godine u Kaliforniji, od Maska i njegove prve supruge Džastin, čije je djevojačko prezime Vilson sada nosi. Ona se navodno otkrila kao transrodna osoba putem poruke svojoj tetki kada je imala 16 godina, ali ju je preklinjala da sakrije svoj rodni identitet od oca: "Hej, ja sam transrodna i sada se zovem Džena. Nemoj reći mom tati."

Mask je tokom intervjua 2020. godine rekao da, iako se njegov odnos sa ćerkom "može promijeniti... imam veoma dobre odnose sa svom ostalom djecom".

"Ne mogu ih sve pobijediti", dodao je.

Nedavno je svom biografu rekao da njegovi pokušaji da uspostavi blizak odnos sa ćerkom nisu bili uspješni.

"Ponudio sam joj mnogo prilika, ali ona ne želi da provodi vrijeme sa mnom", rekao je.

Izvor: Žena/ MONDO