"Bio sam u komi, prišao mi je": Kovač prvi put o periodu u bolnici nakon što je pucao sebi u grudi zbog smrti sina

Mišo Kovač pokušao je da izvrši samoubistvo nakon gubitka sina Edija.

Izvor: Youtube printscreen/ Hrvatska radiotelevizija

Legendarni muzičar Mišo Kovač govorio je o najtežem periodu u svom životu. Naime, on se borio sa depresijom nakon smrti sina Edija, koji je preminuo od sepse. Za pevača je sve ovo bilo previše, te je 1999. godine pucao sebi u grudi, ali su lekari uspeli da mu spase život.

"Pokušaj samoubistva bila je samo kulminacija nagomilane tuge i očaja zbog gubitka sina", priznao je Kovač.

Mišo je otkrio šta se desilo dok je ležao u bolnici.

"Bio sam u komi, i na ulazu u bolnicu pojavilo se mnogo ljudi. Prvi je došao momak, isusovac, poljubio me u čelo i rekao: 'Ja imam Isusa i tebe', okrenuo se i otišao", ispričao je.

Upravo ta povezanost s narodom jeste tajna dugovečnosti pevača koji poslednjih godina sa svojom Lidijom živi u Strožancu, kod Splita.

Inače, Mišo Kovač je letos napunio 84 godine, a njegova ćerka Ivana čestitala mu je rođendan na Fejsbuku.

"Srećan ti rođendan, tata moj… Neka ti srce bude ispunjeno Božjim blagoslovom i mirom", napisala je Ivana i dobila više od 5.000 lajkova i brojne komentare.

Ivana je početkom maja ove godine potvrdila da je Mišo dobrog zdravlja.

"Dobro je. Nisam ga posetila, čuli smo se, ali ću ga posetiti sutra ili prekosutra. Znaš kakav je on – ne da se. Dobro je", izjavila je za IN Magazin.

Film o njegovom životu

U pripremi je dugometražni igrani film o jednoj od najvećih muzičkih ikona regiona. Projekat pod radnim naslovom "MIŠO" biće prvi biografski film ovakvih razmera o pevaču čije su pesme obeležile kolektivno pamćenje, dok njegova životna priča, puna uspona i padova, prevazilazi granice estrade.