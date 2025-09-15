Najljepša žena sa zatvorenim, zakrvavljenim okom pred početak Emija: Oglasila se iz Urgentnog, slike sve šokirale

Sofija Vergara objavila je niz fotografija nakon što se nije pojavila na dodjeli Emi nagrada, a kako je objasnila, problem je jaka alergija zbog koje je trpjela ogromne bolove

Izvor: Instagram printscreen / sofiavergara

Sofija Vergara trebalo je da se pojavi na sinoćnoj dodjeli Emi nagrada, no, ovaj crveni tepih na kraju je preskočila zbog užasnog problema u kom se našla. Glavni krivac je alergija koja se otrgla kontroli, i to do te mjere da joj je jedna strana lica otekla, naročito predio oko lijevog oka.

Bolovi su bili toliko nesnosni da je najprije pokušala mlazom vode da umiri simptome, da bi na kraju završila i u Urgentnom centru.

Jedna od najljepših žena objavila je nakon svega seriju fotografija koje su šokirale njene pratioce, a fotografiju otečenog zakrvavljenog oka bilo je teško gledati.

Pogledajte njene objave:

"Nisam stigla na Emi, ali sam stigla u Hitnu. Žao mi je što sam morala da otkažem. Najluđa alergija malo prije nego što ću ući u automobil", napisala je Sofija Vergara, a mnogi su komentarisali i da je možda došlo do infekcije zbog šminke ili nečeg sličnog.

Interesantno je da je u moru poruka za brzo ozdravljenje bilo mnogo i onih koji su joj poručili da je "i dalje najljepša".