Vrela Sandra pet puta bolja od glumice: Ljudima pale vilice, ne znaju koju prije da gledaju

Nova fotografija Sofije Vergare i njene sestre Sandre Vergare zapalila je društvene mreže.

Izvor: Instagram printscreen/sandravergara

Sandra Vergara po prvi put je objavila fotografiju sa slavnom glumicom Sofijom. Sandra je javnosti poznata kao mlađa sestra glumice Sofije Vergare, ali zapravo je riječ o rođaki koju je Sofijina porodica usvojila dok je bila dijete. Odrasla je uz Sofiju, ali su se njih dvije rijetko pojavljivale zajedno u javnosti.

Njih dvije su se uslikale u prelepo ambijentu, Sandra je na sebi ponijela crveni top i farmerke, dok je Sofija blistala u bijeloj haljini.

Pogledajte fotografije Sandre i Sofije Vergare:

Gradi karijeru u šou-biznisu

Iako se sada predstavlja kao agentkinja za nekretnine, Sandra već godinama gradi karijeru u šou-biznisu. Glumila je u brojnim televizijskim serijama, među kojima su "The Bold and the beautiful", "CSI: Miami" i "Nip/Tuck". Takođe se pojavljivala kao TV voditeljka i savjetnica za ljepotu. Njen IMDb profil prilično je dugačak, iako je do sada uglavnom bila u sjenci svoje poznate sestre.

Pored glume i televizije, Sandra je poznata i po svom stilu, te je često učestvovala u modnim i lajfstajl projektima. Pisala je kolumne o ljepoti za različite medije, uključujući "People en Español".

U intervjuima je govorila kako se privatno dosta razlikuje od svoje slavne sestre – povučenija je, fokusiranija na rad iza kamera i svakodnevni život, ali i dalje cijeni glamur.

Pogledajte još fotografija Sandre: