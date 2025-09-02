Nova fotografija Sofije Vergare i njene sestre Sandre Vergare zapalila je društvene mreže.
Sandra Vergara po prvi put je objavila fotografiju sa slavnom glumicom Sofijom. Sandra je javnosti poznata kao mlađa sestra glumice Sofije Vergare, ali zapravo je riječ o rođaki koju je Sofijina porodica usvojila dok je bila dijete. Odrasla je uz Sofiju, ali su se njih dvije rijetko pojavljivale zajedno u javnosti.
Njih dvije su se uslikale u prelepo ambijentu, Sandra je na sebi ponijela crveni top i farmerke, dok je Sofija blistala u bijeloj haljini.
Vrela Sandra pet puta bolja od glumice: Ljudima pale vilice, ne znaju koju prije da gledaju
Gradi karijeru u šou-biznisu
Iako se sada predstavlja kao agentkinja za nekretnine, Sandra već godinama gradi karijeru u šou-biznisu. Glumila je u brojnim televizijskim serijama, među kojima su "The Bold and the beautiful", "CSI: Miami" i "Nip/Tuck". Takođe se pojavljivala kao TV voditeljka i savjetnica za ljepotu. Njen IMDb profil prilično je dugačak, iako je do sada uglavnom bila u sjenci svoje poznate sestre.
Pored glume i televizije, Sandra je poznata i po svom stilu, te je često učestvovala u modnim i lajfstajl projektima. Pisala je kolumne o ljepoti za različite medije, uključujući "People en Español".
U intervjuima je govorila kako se privatno dosta razlikuje od svoje slavne sestre – povučenija je, fokusiranija na rad iza kamera i svakodnevni život, ali i dalje cijeni glamur.
