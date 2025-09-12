Terza pokazao novu djevojku dan pred ulazak u Elitu 9: Otkrio da je ponovo zaljubljen, evo kako ona izgleda

Borislav Terzić Terza iznenadio je pratioce objavom u kojoj je pokazao da je ponovo u emotivnoj vezi, i to dan pred ponovni ulazak u rijaliti. Do nedavno je povezivan sa Slađom Poršelinom.

Izvor: Printscreen

Borislav Terzić Terza sutra ulazi u rijaliti program "Elita 9", a sada je, na iznenađenje mnogih, pokazao novu djevojku.

Nakon raskida sa Milicom Veličković i prekida vjeridbe, on je bio u vezi sa Sofijom Janjićijević, sa kojom je prevario trudnu Milicu, a potom i sa Slađom Lazić Poršelinom, takođe u rijalitiju, a sada na svom Instagram pofilu pokazao da je zaljubljen do ušiju.

Pogledajte njegovu novu izabranicu:

Terza je objavio fotografiju sa atraktivnom, javnosti nepoznatom plavušom, koju je prigrlio na sofi u stanu. Uz sliku je stavio stiker u obliku srca, kao i opis: "Ljubav", dok su se komentari samo nizali.

Kako prenose mediji, riječ je o dvadesetsedmogodišnjoj Srpkinji koja dugo živi u Švajcarskoj, a ljubav je, očigledno, planula na prvi pogled, budući da ju je Terza već u narednoj objavi nazvao svojom ljubavlju i sve začinio starom, romantičnom pjesmom Tanje Savić "Kao brodovi".

(Kurir / MONDO)