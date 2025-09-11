Ina Gardijan otkrila je pol bebe na Instagramu, a čestitke su se samo zaređale
Pjevačica Ina Gardijan (33) nedavno je iznenadila javnost priznanjem da je u drugom stanju, a sada je na svom Instagram profilu otkrila i pol bebe.
Ona je objavila fotografiju na kojoj pozira u roze uskoj haljini u kojoj je stomak jasno nazire, dok je u rukama držala tortu.
U pisu je kratko napisala: "Djevojčica je", a čestitke su stizale sa svih strana.
Inače, pjevačica svog partnera ne eksponira previše, iako se na mrežama mogu naći neke zajedničke fotografije.
Pjevačica koju su spajali sa Duškom Tošićem otkrila pol bebe: Sija od sreće, a misterizonog frajera krije od svih
Ina Gardijan
Ina o aferi sa Duškom Tošićem
Podsjetimo, pjevačica Ina Gardijan prošle godine našla se u centru pažnje zbog navoda da je bila s mužem Jelene Karleuše, fudbalerom Duškom Tošićem.
Ovim povodom je reagovala i Jelena Karleuša i demantovala ove navode, a isto je i pjevačica Ina Gardijan, i rekla da je "snimak na kojem se vidi s Tošićem nastao na jednoj proslavi na kojoj je nastupala".
"Duška poznajem imamo zajedničko društvo, on mi je drug. Neko je na društvenim mrežama nešto napisao i onda se pisalo o tome. Tu nije poenta u meni, njega su povezivali sa mnogim djevojkama. Bila sam u šoku kada sam vidjela, to je izmišljena priča", rekla je Ina za Hajp televiziju.
