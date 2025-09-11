logo
Pjevačica koju su spajali sa Duškom Tošićem otkrila pol bebe: Sija od sreće, a misterizonog frajera krije od svih

Autor Jelena Sitarica
Ina Gardijan otkrila je pol bebe na Instagramu, a čestitke su se samo zaređale

Pjevačica koju su spajali sa Duškom Tošićem otkrila pol bebe: Sija od sreće, a misterizonog frajera Izvor: Instagram / inagardijan

Pjevačica Ina Gardijan (33) nedavno je iznenadila javnost priznanjem da je u drugom stanju, a sada je na svom Instagram profilu otkrila i pol bebe. 

Ona je objavila fotografiju na kojoj pozira u roze uskoj haljini u kojoj je stomak jasno nazire, dok je u rukama držala tortu. 

U pisu je kratko napisala: "Djevojčica je", a čestitke su stizale sa svih strana.

Inače, pjevačica svog partnera ne eksponira previše, iako se na mrežama mogu naći neke zajedničke fotografije. 

Ovo je misteriozni partner Ine Gardijan:

Ina o aferi sa Duškom Tošićem

Podsjetimo, pjevačica Ina Gardijan prošle godine našla se u centru pažnje zbog navoda da je bila s mužem Jelene Karleuše, fudbalerom Duškom Tošićem.

Ovim povodom je reagovala i Jelena Karleuša i demantovala ove navode, a isto je i pjevačica Ina Gardijan, i rekla da je "snimak na kojem se vidi s Tošićem nastao na jednoj proslavi na kojoj je nastupala".

"Duška poznajem imamo zajedničko društvo, on mi je drug. Neko je na društvenim mrežama nešto napisao i onda se pisalo o tome. Tu nije poenta u meni, njega su povezivali sa mnogim djevojkama. Bila sam u šoku kada sam vidjela, to je izmišljena priča", rekla je Ina za Hajp televiziju.

Pogledajte još Ininih fotografija:

Ina Gardijan

