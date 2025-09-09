logo
Snimak koji slama srca: Majkl Džej Foks došao na US Open, jedva ustao iz kolica da pozira (Video)

Autor Dragana Tomašević
0

Glumca Majkla Džeja Foksa, koji boluje od Parkinsonove bolesti, na US Openu pridržavali i supruga i prijatelj

Snimak koji slama srca: Majkl Džej Foks došao na US Open, jedva ustao iz kolica da pozira (Video) Izvor: YouTube/CBS Sunday Morning/Screenshot

Zvijezda hit serijala "Povratak u budućnost" Majkl Džej Foks, pojavio se na US Openu na veliku radost obožavalaca.

Prije početka meča je zastao na plavom tepihu US Opena i nakratko ustao iz kolica u kojima su ga dovezli kako bi pozirao fotografima, a slike i snimci glumca koji boluje od Parkinsonove bolesti, rastužili su svijet.

Pogledajte:

Majk Džej Foks je za svoju tešku dijagnozu saznao 1991. godine, nakon završetka snimanja filma "Dox Hollywood". Primijetio je da mu se trza mali prst, ali na to se nije previše obazirao.

Kada su simptomi počeli da mu se pogoršavaju, posjetio je ljekara i saznao da je obolio od Parkinsonove bolesti.

Foks je u maju 2000. osnovao fondaciju Michael J. Fox Foundation for Parkinson‘s Research kako bi pomogao u istraživanju ove opake bolesti i pomogao svima koji od nje boluju.

(Kurir, MONDO)

