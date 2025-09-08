Žena i ljubavnica se dopisivale na Fejsbuku: Buran ljubavni život glumca koji je osvojio Holivud, skandal šokirao region

Hrvatski glumac Goran Višnjić danas slavi 53. rođendan

Izvor: Gigi Iorio / SplashNews.com / Sp/Profimedia

Slavni glumac Goran Višnjić, koji se proslavio u Americi zahvaljujući seriji "Hitna služba", danas slavi svoj 53. rođendan. Osim o ulogama i uspehu u inostranstvu, domaći mediji su pisali i o njegovom burnom životu.

Višnjić je dugi niz godina je u braku sa Ivanom Vrdoljak, koja je po udaji promenila ime u Eva Višnjić. Njihov odnos, iako dugotrajan, u jednom periodu obeležen je ozbiljnim skandalom.

Goran i Ivana venčali su se 1999. godine, a više od deset godina kasnije odlučili su da usvoje sina Tina. Upravo tada je u javnost dospela informacija o Goranovoj vanbračnoj vezi sa školskom drugaricom iz Šibenika – Mirelom Rupić.

Iz te afere rodila se devojčica Lana, a nakon što su se našli na sudu, glumac je priznao očinstvo i počeo da plaća alimentaciju. U početku nije bio u kontaktu sa ćerkom, ali su vremenom uspeli da izgrade odnos.

Izvor: YouTube/Screenshot/KTLA 5

Uprkos turbulentnom periodu, Višnjić i supruga su odlučili da zajedno nastave dalje i okrenu novi list. Kao potvrdu svoje posvećenosti, dobili su još dvoje dece – sina Biga Lea, koji je rođen uz pomoć surogat majke, i devojčicu Sofiju Vivien, koju su usvojili kada je imala četiri godine.

Zanimljivo je i to da su se u jednoj javnoj Fejsbuk prepisci Ivana i Mirela – žene koje su delile istog muškarca – ponašale prijateljski i bez trunke zadrške, što dodatno svedoči o tome da su prošlost ostavile iza sebe.