Ovo je mama Karlosa Alkaraza: Radila u prodavnici nameštaja, a kad je sin postao heroj nacije nije mu dala da kupi kola

Karlos Alkaraz plasirao se u finale US Opena pobedom nad Novakom Đokovićem.

Izvor: Tennis.tv/Screenshot

Karlos Alkaraz plasirao se u finale US Opena nakon što je pobedio srpskog tenisera Novaka Đokovića 6:4, 7:6(4), 6:2 u meču koji je trajao dva sata i 26 minuta.

Karlos je već dokazao da je dostojan naslednik zemljaka Rafaela Nadala. Ima 22 godine, pet grend slem trofeja, ali i porodicu koja ga čvrsto drži na zemlji uprkos uspehu i milionima.

Alkaraz je imao četiri godine kada je prvi put uzeo reket u ruke, najavljujući da će postati čudo od deteta. Njegov otac, takođe Karlos, bio je teniser, a potom trener i administrator teniskog kluba u Mursiji. Da im je ovaj sport "nasledna pasija" govori i podatak da s njim veze ima i deda, još jedan Karlos, koji je napravio terene u delu grada gde su živeli.

Porodica čini okosnicu njegovog "stručnog štaba". Oni su mu najveća podrška i najviše im veruje, a mama, tata i tri brata – Alvaro, Serhio i Haime – prate ga na skoro svim takmičenjima.



Jednom prilikom Karlos je otkrio da je zahvalan roditeljima što mu nisu dozvolili da poleti pre vremena. Između ostalog, otac, koji vodi brigu o finansijama, i majka Virhinija nisu mu dali zeleno svetlo da kupi automobil kada je svojevremeno pobedio na turniru u Barseloni i postao novi heroj nacije.

Dok se nije ozbiljnije posvetila karijeri najstarijeg sina, Virhinija Garfija Eskandon radila je kao asistent u prodavnici nameštaja. Sada više ne mora time da se bavi, pa može na miru da ga prati na putovanjima i navija uživo, iz VIP lože. No, to "VIP" u slučaju porodice Alkaraz moglo bi da bude suvišno - poznati su po skromnosti, čak i najpopularniji član, iako je do sada inkasirao 48 miliona dolara.

Carlos Alcaraz on wishing his mom Happy Mother’s Day in Madrid Final: “I couldn’t buy a gift for her, so I hope she enjoyed the words. I’m gonna give her a really big hug after… She’s always supporting me at home. For me it’s really nice to see her here & enjoying her support”pic.twitter.com/DcegmfTBeS — The Tennis Letter (@TheTennisLetter)May 7, 2023

Pogledajte kako je na turniru čestitao majci Dan majki:

Donedavno se pričalo da Alkaraz i dalje živi sa roditeljima u rodnom gradu, na spratu porodične kuće. Kada je pre nekoliko meseci otvorio dušu za "Financial Times", otkrio je i nekoliko zanimljivih detalja o životu van terena. Tako je priznao da je opsednut patikama, što je više puta dovelo do "intervencija" od strane gospođe Virhinije.

"Ja sam fanatik za patike, obožavam ih! Ali, nema više mesta za njih kod kuće. Majka me stalno grdi jer se sa svakog turnira vraćam sa nekoliko novih pari i govori mi da ih više ne donosim", ispričao je Karlos Alkaraz.

