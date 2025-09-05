Preminuo glumac koga je ostavila najljepša žena na svijetu: Zbog njega pokušala da izvrši samoubistvo

Preminuo je Žak Šarije, prvi muž Brižit Bardo, u 88. godini.

Francuski glumac, reditelj, slikar i keramičar Žak Šarije preminuo je, prenijeli su francuski mediji. Iako je ostvario zapaženu karijeru u svijetu umjetnosti, javnost ga je najviše pamtila kao prvog supruga legendarne Brižit Bardo, koju su mnogi smatrali "najljepšom ženom na svijetu". Njihov brak trajao je samo tri godine, nakon čega ga je Bardo napustila, ostavljajući trag u njegovom privatnom i javnom životu.

Pogledajte fotografije Žaka Šarijea i Brižit Bardo:

Glumac se sa Brižit vjenčao 1959. godine, a iste godine dobili su sina Nikolu-Žaka. Javnost je posebno šokirala njena izjava u kojoj je trudnoću uporedila sa tumorom – riječi koje joj sin nikada nije oprostio. Ipak, on nije bio glavni razlog njene duboke nesreće. Samo osam mjeseci nakon njegovog rođenja, na svoj 26. rođendan, 28. septembra 1960. godine, Bardo je po drugi put pokušala da izvrši samoubistvo. Kao navodni povod tada su se navodili ozbiljni problemi u braku sa Šarijeom.

Njihov brak završio se razvodom 1962. godine, nakon čega je Brižit nastavila svoj turbulentni ljubavni život, dok je on ostao u sjenci njenog glamura i slave.

Nakon toga, 1964. godine oženio se Frans Luis-Drejfus, naslednicom ugledne porodice, sa kojom je dobio dvije ćerke, Sofi i Mari. I taj brak se završio razvodom tri godine kasnije.

Početkom osamdesetih, Šarije se vratio svojoj prvoj ljubavi slikarstvu. Njegova djela, nadahnuta putovanjima i antičkim motivima, izlagana su u Parizu, Ženevi i San Francisku. Glumio je u brojnim francuskim i američkim filmovima među kojima su i "Oko zla", "Varalice" i "Babet ide u grad".

Ponovo je dospio u medije kada je tužio Brižit Bardo zbog memoara u kojima je spominjala njihov brak, a sudski postupak dobio je u svoju korist.

Godine 1982. uplovio je u treći brak sa Lindom, sa kojom je dobio ćerku Rozali. Poslednju životnu sreću pronašao je u braku sa japanskom umjetnicom Makiko Kumano, sa kojom je bio od 2009. godine pa sve do smrti. Od 1997. stalno je živio u Parizu, gde je i dočekao svoje poslednje dane.

