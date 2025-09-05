"90 odsto ljudi bih lako precrtala": Anabela progovorila o Vesni Đogani, otkrila da li će je tužiti

Pjevačica Anabela Atijas govorila je o Vesni Đogani i spekulacijama da će podnijeti tužbu protiv nje.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Gagi i Anabela Atijas, poznatiji kao duo Funky G, nastupili su prvog dana Youth Festa, koji se održava od 4. do 6. septembra na Donjem Kalemegdanu. Prije izlaska na binu, muzičari su dali izjave medijima i osvrnuli se na brojne teme.

Anabela i Vesna Đogani određeni period nisu u dobrim odnosima. Podsjetimo, Vesna Đogani izazvala je veliku pažnju javnosti kada je nedavno u emisiji "Iz profila“ izjavila da su Gagi Đogani i Anabela Atijas jednom prilikom vidjeli Slađu Delibašić kako se u lobiju hotela drži za ruku sa porodičnim prijateljem, dok je još bila u braku sa Đoletom Đoganijem.

"Nismo u odosima i ne bih više da to komentarišem, malo mi je sve to postalo dosadno. Stalno sam nešto prozivana. Ako ćutim, to je neka vrsta odobravanja."

Upitana je zašto je Vesna proziva.

"Nemam pojma, to moraš pitati nju."

Anabela se osvrnula i na izjavu Milice Pavlović da lako precrta ljude iz svog života.

"Ako sam po tome trebala da gledam, 90 odsto ljudi bih lako precrtala. Mislim da je praštanje jedno od najljepših emocija koje sebi čovjek da dozvoli. Jako je važno da ljudi praštaju, jer će se oni osloboditi i bolje osjećati", rekla je Anabela i navela da ne voli da komentariše kolege sa estrade, kako mediji ne bi nešto pogrešno prenijeli:

"Pročitali smo i to da ću ja da tužim Vesnu, a to nema veze sa životom. Odlučila sam da se ne miješam u tuđe odnose."

Aleksandra Prijović postala je majka po drugi put, na svijet je donijela ćerku Ariju.

"Čestitam. Predivno ime Aria, tako mi se zove sestričina. Aleksandra je zaslužila svu sreću ovog svijeta."

Anabelina i Gagijeva ćerka, Luna, ima dvije ćerkice, a novinare je zanimalo da li Gagi smatra da je Anabela najzgodnija baka na sceni.

"Pa jeste. Ima dosta dobrih. I dan danas dobija komplimenta, lijepa je žena", rekao je Gagi.