logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"90 odsto ljudi bih lako precrtala": Anabela progovorila o Vesni Đogani, otkrila da li će je tužiti

"90 odsto ljudi bih lako precrtala": Anabela progovorila o Vesni Đogani, otkrila da li će je tužiti

Autori Đorđe Milošević Autori Ana Živančević
0

Pjevačica Anabela Atijas govorila je o Vesni Đogani i spekulacijama da će podnijeti tužbu protiv nje.

Pjevačica Anabela Atijas govorila je o Vesni Đogani i spekulacijama da će podnijeti tužbu protiv nje Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Gagi i Anabela Atijas, poznatiji kao duo Funky G, nastupili su prvog dana Youth Festa, koji se održava od 4. do 6. septembra na Donjem Kalemegdanu. Prije izlaska na binu, muzičari su dali izjave medijima i osvrnuli se na brojne teme.

Pogledajte fotografije Anabele i Gagija:

Anabela i Vesna Đogani određeni period nisu u dobrim odnosima. Podsjetimo, Vesna Đogani izazvala je veliku pažnju javnosti kada je nedavno u emisiji "Iz profila“ izjavila da su Gagi Đogani i Anabela Atijas jednom prilikom vidjeli Slađu Delibašić kako se u lobiju hotela drži za ruku sa porodičnim prijateljem, dok je još bila u braku sa Đoletom Đoganijem.

"Nismo u odosima i ne bih više da to komentarišem, malo mi je sve to postalo dosadno. Stalno sam nešto prozivana. Ako ćutim, to je neka vrsta odobravanja."

Upitana je zašto je Vesna proziva.

"Nemam pojma, to moraš pitati nju."

Pogledajte

05:22
Anabela i Gagi
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Anabela se osvrnula i na izjavu Milice Pavlović da lako precrta ljude iz svog života.

"Ako sam po tome trebala da gledam, 90 odsto ljudi bih lako precrtala. Mislim da je praštanje jedno od najljepših emocija koje sebi čovjek da dozvoli. Jako je važno da ljudi praštaju, jer će se oni osloboditi i bolje osjećati", rekla je Anabela i navela da ne voli da komentariše kolege sa estrade, kako mediji ne bi nešto pogrešno prenijeli:

"Pročitali smo i to da ću ja da tužim Vesnu, a to nema veze sa životom. Odlučila sam da se ne miješam u tuđe odnose."

Aleksandra Prijović postala je majka po drugi put, na svijet je donijela ćerku Ariju.

"Čestitam. Predivno ime Aria, tako mi se zove sestričina. Aleksandra je zaslužila svu sreću ovog svijeta."

Anabelina i Gagijeva ćerka, Luna, ima dvije ćerkice, a novinare je zanimalo da li Gagi smatra da je Anabela najzgodnija baka na sceni.

"Pa jeste. Ima dosta dobrih. I dan danas dobija komplimenta, lijepa je žena", rekao je Gagi.

Tagovi

anabela atijas vesna đogani

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ