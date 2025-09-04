Đoganijevi se ne rasipaju: Vesna napravila ručak za 10 eura i zadala domaći zadatak koleginicama

Vesna se snimala dok je spremala ručak, a tom prilikom je posavjetovala pratioce kako da prođu što jeftinije, a da spreme dobro jelo.

Izvor: Youtube/vesnadjogani

Pjevačica Vesna Đogani poznata je po tome što je veoma aktivna na društvenim mrežama, gdje gotovo svakodnevno dijeli detalje iz privatnog života sa svojim pratiocima. Ovoga puta riješila je da pokaže i svoju kulinarsku stranu.

Na svom Jutjub kanalu, Vesna je postavila zanimljiv izazov – da pripremi ukusan obrok za manje od 10 eura. Snimila je cio proces kuvanja i podijelila recept, istakavši da se kvalitetan i zasitan obrok može napraviti i sa ograničenim budžetom.

Pjevačica je priznala da je uživala u ovom izazovu, a sudeći po komentarima, publika, posebno ženski dio, bila je oduševljena njenim idejama.

"Opet sam smislila nešto. Danas kuvamo, izazov je sledeći - pravimo obrok do 10 eura i da ima mesa, da svi mogu da jedu u kući i da bude nutritivno kako treba, zdrav, hranljiv i sve ostalo", rekla je Vesna Đogani i dodala:

"Riješila sam da vam napravim zapečeni kupus sa piletinom. Kad sam ja to napravila, probala, vidjela, mi smo sve to pojeli. Na celu ovu skupoću i haos, može ručak i za male pare. Mogu čak i studenti na budžetu. Ja sam već tri mjeseca na nekom režimu ishrane, za one koji ne znaju", rekla je Vesna Đogani.

Recept za zapečeni kupus sa piletinom

- glavica kupuca

- pileći file 500 grama

- mladi luk

- jogurt